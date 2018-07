El “Perfecto” de Rafael Valdez

El único juego perfecto bordado en filigrana por un pitcher dominicano en el béisbol organizado de los Estados Unidos es de la autoría de Rafael Valdez, nativo de Nizao, firmado como paracorto en 1987 y a quien recuerdo con los Tigres del Licey.

El 20 de julio de 1989, el derecho Valdez, del Riverside Red Wave, clase A de los Padres de San Diego, retiró los 27 bateadores del Reno Silver Sox, a quienes venció 2x0.

Valdez, 21 años, lanzó tres bolas malas a cuatro contrarios, incluyendo uno en la cuenta de 3-0, pero abanicó a tres de ellos y al otro lo obligó con un elevado. Ponchó 8 y puso su record en 10-5. Ascendido a Wichita clase AA terminó con marca de 5-0.

Valdez en 1987 promedió .264 en 435 turnos al bate con el Charleston clase A.

Debutó en las Grandes Ligas, con los Padres de San Diego el 18 de abril de 1990, con 22 años y 122 días enfrentando a los Rojos de Cincinnati: IP 2.2, HP 6, CL 5, BB 1, K 2. Fue el jugador 13,352 en tomarse su cafecito en las Grandes Ligas.

Un día como hoy: 1964, Federico Velásquez, cátcher, fue subido por los Atléticos de Kansas City.

1992, Juan Guerrero, Astros de Houston, dispara su primer jonrón en las Grandes Ligas, frente a Jim Mason, de los Piratas de Pittsburgh en el cierre del inning 12, para darle a Houston la victoria 4x3. Único H4 en las Mayores.

1992, Hipólito Pichardo, Kansas Ciy, se enfrenta a Boston y logra su primera y única blanqueada con score de 8x0, permitió un hit. Hizo 104 pitcheos.

Usted es viejo o vieja de verdad: Si recuerda que la “Brigandina” viene por la “Bridge & Dinna”, firma constructora que se hizo famosa aquí por edificar puentes al vapor... Si tarareó a Manolo Alfaro y su hit musical “Y me bebí tú recuerdo”... Y ni hablar de edad si recuerda a Paco Escribano al dar inicio a su programa “Mamita llegó el Obispo, llegó el Obispo de Roma, Mamita si usted lo viera, que cosa linda qué cosa mona”... Si compró medicamentos en la Farmacia Esmeralda en la Mercedes esquina Palo Hincado, edificación que fue demolida para destacar los muros del Fuerte de la Concepción... Y que buenos tiempos aquellos cuando Rafaelito Martínez cantando con Ramón Gallardo en el Típico B interpretando “Qué contenta va/ la mulata con su bailar”... Soltaba la frase “Se metió... se metió”... Si recuerda el bolero “Ella” interpretado por el mexicano Domingo Casanova Heredia sin mencionar el autor. Luego se demostró que la letra correspondía a un poema del dominicano Osvaldo Bazil. “Ella la que hubiera amado tanto, la que hechizó de música mi alma, me pide con ternura que la olvide, que la olvide sin odios y sin llantos”... Por hoy me voy... porque esto si está difícil Talúa.