La lección de Juan Marichal

Manu Ginobili, con 41 años y 23 como profesional decidió decirle adiós a la NBA.

Hay que entender que la buena vida comienza con el retiro y David Ortiz es mejor a prueba.

La decisión de Ginobili me recordó que Juan Marichal en su último año levantaba la pierna izquierda con muchos bríos pero en su mecánica había algo diferente.

Cuando Juan Marichal se paró en lo alto del montículo del Dodger Stadium el 16 de abril de 1975, con 37 años y 178 días, sus nuevos compañeros de equipo observaron desde el dugout, viendo al futuro miembro del Salón de la Fama de su lado por segunda vez durante la temporada regular enfrentar a los Rojos de Cincinnati.

Resultó ser la última vez en un montículo de Grandes Ligas para Marichal cuya extraordinaria carrera estaba llegando a su fin.

“Si no tengo ningún problema con mi espalda, puedo ganar para este equipo”, dijo Marichal al Sporting News después de firmar un contrato por un año con Los Angeles el 15 de marzo de 1975. “Todos me preguntan, ‘¿Cómo está tu ¿brazo? ‘No es mi brazo. Es mi espalda, ese ha sido el problema. Si no estoy bien y no puedo lanzar, se lo diré. Firmé un contrato con ese acuerdo “.

Fiel a su palabra, la salida de Marichal el 16 de abril de 1975, cuando permitió cuatro carreras limpias en 2.1 entradas de trabajo, sería la última. Pero el “Dandy Dominicano” no tuvo remordimientos, ya que había ingresado a la temporada de 1975 con la mente abierta, plenamente consciente de que su desempeño dependería de su salud.

“Realmente me gustaría haber lanzado para los Dodgers” le dijo a la UPI. “Tienen la posibilidad de ganar el gallardete y me hubiera encantado ser parte de ello”. En el entrenamiento de primavera me prometí a mí mismo que si no podía hacer el trabajo, saldría “.

Esta lección de Juan, lo debe ir asimilando Bartolo Colón, 45 años y 96 días y Adrián Beltré, 39 años y 143 días que la jubilación es saber decir adiós a la tensión y hola a la pensión.

Dominicanos líderes en efectividad: Juan Marichal, 2.89; Pedro Martínez, 2.92; Alejandro Peña, 3.10; José Rijo, 3.23; Johnny Cueto, 3.33; Pascual Pérez, 3.43; Mario Soto, 3.46; Joaquin Andújar, 3.58; Joaquín Benoit, 3.83.

Un día como hoy: 1954, las Estrellas Orientales ganan un duelo de pitcheo de 2x1 a los Tigres de Licey para conquistar su primera corona en el béisbol dominicano en el torneo “Benefactor de la Patria”, para

cerrar el formato de Verano. El conjunto oriental fue dirigido por Ramón “El Profesor” Bragaña, vieja

gloria cubana, quien en 1936 había formado parte del primer club campeón

de los orientales.