Lidom 10 refuerzos, una cifra excesiva

La Junta de Directores de Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) resolvió aumentar a 10 el número de jugadores importados por cada equipo para el venidero. Una cifra excesiva si tomamos en cuenta el material criollo en desarrollo que milita en los circuitos de Estados Unidos y los veteranos que juegan en México, Japón y Corea.

Para nadie es un secreto que en los últimos años los equipos de Grandes Ligas no permiten a sus prospectos cotizados jugar en el invierno. Aquí lo que vienen son importados que no refuerzan nada, veteranos de Cuba, México y Puerto Rico. En ese aspecto hemos dado el paso del cangrejo.

Mike Trout, se convirtió en el onceavo jugador en la historia de los Angels que colecciona 4 extrabases en un juego. El 26 mayo 2018 vs Yanquis 3 dobles y un jonrón.

Mark Trumbo, 10 septiembre 2013 vs Toronto de 5-5, 3 dobles y un jonrón.

Erick Aybar, 18 septiembre 2011 vs Baltimore de 4-4, 2 dobles, 2 jonrones.

Kendry Morales, 28 agosto 2009 vs Oakland de 5-5, 2 dobles, 2 jonrones.

Juan Rivera, 13 septiembre 2008, vs Seattle de 4-4, 3 dobles, un jonrón.

Garret Anderson, 21 agosto 2007, vs Yankees de 6-4, 2 dobles, 2 jonrones.

Gary Mathews, 31 julio 2007, vs Seattle de 5-4, 2 dobles, 2 jonrones.

Dave Winfield, 13 abril 1991, vs Minnesota de 6-5, un doble, 3 jonrones.

Freddie Patek, 20 junio 1980, vs Boston de 6-4, un doble, 3 jonrones.

Dan Ford, 10 agosto 1979 vs Seattle, de 7-5, 2 dobles, un triple, un jonrón.

Tommy McCraw, 29 abril 1974, vs Boston de 4-4, 2 dobles, 2 jonrones.

Once pitchers abridores dominicanos vieron acción en el período del lunes 21 al domingo 27 de mayo, con un saldo de 2-5 y 5.28 de efectividad. En 61.1 innings, 56 hits, 36 carreras limpias, 25 bases por bolas y 60 ponches. Los únicos que lograron victorias fueron Luis Castillo, Cincinnati, el jueves 24 vs Pittsburgh y Frankie Montás, Oakland, el domingo 27 vs Arizona.

Enrique Wilson se enfrentó 35 veces a Pedro Martinez, más del doble de lo que encaró a cualquier otro pítcher. En 35 apariciones, 33 veces al bate, 12 hits, 4 dobles, 1 base por bolas, 3 ponches, promedio .364.

Un día como hoy: 1954, Guayubín Olivo, Tigres de Licey, lanzó juego sin hits, ni carreras a los Leones del Escogido, en La Normal. El encuentro terminó 3x0 y las tres carreras las remolcó Valmy Thomas.

1996, Henry Rodríguez, Montreal, de 4-1, jonrón 19 y 53 remolcadas en 60 partidos.

1996, Félix Fermín, es firmado por los Cubs.

2005, Napoleón Calzado, Orioles de Baltimore, batea de emergente, conecta hit y se convierte en el dominicano 406 que debuta en las Grandes Ligas.