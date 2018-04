En el próximo torneo otoño-invernal sólo habrá dos mánagers dominicanos: Luis Rojas, Escogido y Fernando Tatis, Estrellas Orientales. Licey, Robby Hammock y Toros, Dean Treanor, estadounidenses. Lino Rivera (Águilas), Puerto Rico y Eddie Rodríguez (Gigantes), boricua.

Rodney Linares, que no es profeta en su tierra, se hizo sentir con este mensaje: “Voy a tener que coger para Galilea a dirigir, porque aparentemente ser el nativo dirigiendo en el nivel más alto en los Estados Unidos (Fresno Grizzlies-AAA), no vale nada, pero les doy las gracias a los que me llamaron y también a los que no, después de 12 años no winter for me”.

El tema es interesante, porque tenemos un batallón de dirigentes capacitados y bien ranqueados en el béisbol organizado que se pasan el invierno en el escuadrón de los desempleados. A Rodney Linares lo único que le faltó fue decir en su mensaje con cocoricamo y calibolato: “Somos así y así somos” en un país donde no se valora lo nuestro.

Un día como hoy: 1992, Juan Guerrero, Houston, conecta su primer hit en las Grandes Ligas, un doble contra Bill Swift, San Francisco.

2002, Rafael Furcal, Atlanta, empató un récord de Grandes Ligas, al conectar tres triples contra los Marlins.

2006, Alfonso Soriano conectó tres jonrones y los Nacionales derrotan 7x3 a los Bravos de Atlanta. Sus cinco remolcadas igualaron su mejor marca de por vida.

2006, Albert Pujols conectó jonrón para igualar a Todd Helton como el segundo jugador activo que más rápido alcanza los 1,000 hits.

Usted es viejo o vieja de verdad: Si asistió el 21 de febrero de 1959, “al lujoso Night Club del Palacio Radio-Televisor La Voz Dominicana”, para la entrega del trofeo que “acredita al Glorioso Team Licey, ganador del campeonato de Baseball Profesional 1958-59 Era de Trujillo”. Así se promocionó la fiesta: “El grandioso show estará a cargo de Tony Curiel, aplaudido barítono de la radio y la televisión; Violeta Stephen, notable soprano que deleitará a los asistentes con sus maravillosas interpretaciones; Lope Balaguer, el siempre admirado tenor de la juventud; Casandra Damirón, la Soberana de la canción; el cuerpo de bailes de la Voz Dominicana bajo la dirección de la profesora Josefina Miniño. Bailables desde las 9:00 de la noche a cargo de la Super Orquesta San José, bajo la dirección del maestro Papa Molina, con sus cantantes Esperanza Liranzo y Vinicio Franco. Actuación entre set y set de Panchita Poujaud, su piano y su melodía. Animador: Luis Acosta Tejeda. No se cobrará derecho de admisión. Aire acondicionado”. Si fue a esta fiesta, usted es viejo de verdad.