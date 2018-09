Llueven importados...van 57

A ley de 20 días para que se cante play ball en el torneo doctor Leonardo Matos Berrido, los equipos Águilas, Licey, Escogido, Estrellas, Toros y Gigantes han anunciado 57 importados y faltan.

Lo calificamos como importados, porque la categoría refuerzos hace rato quedó EPD en la Lidom.

La categoría de refuerzos, por ejemplo, fueron Alonzo Perry, Ralph Garr, Willie Stargell, James Rodney Richard, Kent Tekulve, Charles Neal, Willy Kirkland, Dick Stuart, Orel Hershiser, Dave Parker, Jerry Hannahs y Mickey Mahler.

Dejemos a un lado las añoranzas y aterricemos en la realidad.

Para el venidero campeonato Otoño-Invernal,se aprobó un aumento de 10 importados por equipos.

Será una inauguración muy especial en esta ocación con tres partidos. En vez de horarios simultáneos, se jugará a las 2:00 pm en el Quisqueya (Gigantes-Leones), a las 4:00 pm en La Romana (Estrellas-Toros) y a las 8:00 pm en Santiago (Licey-Águilas) en la ceremonia oficial de inauguración.

El calendario oficial presentará variaciones en el inicio del Round Robin y la Serie Final. Se jugarán tres partidos por equipos antes del 24 Nochebuena y cuatro más antes de año nuevo.

Relación de los importados:

Águilas Cibaeñas (10): Yunesky Maya (PD), Francisley Bueno (PZ), Félix Pérez (OF), Andy Ibáñez (IF), Josh Judy (PD), Michael Roth (PZ), Jarred Cosart (PD), Jeremy Rhoades (PD), Logan Moore (C), Cristhian Bethancourt (C)

Toros del Este (10): Sean Murphy (C), David Rollins (LZ), Dominic Smith (1B), Jacob Wilson (3B),Brett Oberholtzer (LZ),Bryan Evans (LD), Michael Dimock (LD), Preston Claiborne (LD), Tyler Eppler (LD), Tim Peterson (LD).

Leones del Escogido (9): Jack Mayfield (PD), Josh Martín (PD), Josh Lowey (PD),Josh D. Smith (PZ), Tyler Alexander (PZ), Josh Lueke (PD), Jake Thompson (PD), Scott Heinemam (OF), Nate Orf (INF)

Tigres de Licey (8): Brindan McCurry (PD), Tyler Gilbert (PZ), Randall Delgado (PD), Connor Sadzeck (PD), Dilson Herrera (Inf), Michael Hermosillo (OF), Chi Chi González (PD), Tommy Milone (PZ).

Gigantes del Cibao (10): Buba Starling (OF),Rogelio Armenteros (PD), Taylor Gushue (C), Ryan O’Hearn (1B), Patrick Johnson (PD), Erick Yadley (PD),Jake Kalish (PZ), Kevin Herget (PD), Jon Perrin (PD), Jeff Suger (PZ).

Estrellas Orientales (10): Evan MacLane (PZ), Néstor Cortés (PZ), Wes Parsons (PD), Joe Broussard (PD), Jacob Webb (PD), Mike Zagurski (PZ), Mike Kickham (PZ), Frank Schwindel (1B), Jacob Robson (CF), Yadiel Hernández (OF).