Pioneros de RD en equipos de GL

La República Dominicana a partir de 1956 entró en el concierto de las Grandes Ligas y en la actualidad suman 746 los criollos que han debutado superando a todos los países fuera de Estados Unidos. Este año han debutado 20.

Los pioneros latinos donde figuran los dominicanos tenemos que Osvaldo Virgil, primero con Detroit en 1958; en 1969 Manuel Mota con Montreal y en 1969 con los Padres de San Diego, Roberto Peña y Rafael Robles. En 1970 el primer latino en jugar con los Bravos de Milwaukee fue Roberto Peña y en 1977 Ricardo Carty con los Azulejos de Toronto. Ese mismo año, José Báez con los Marineros de Seattle y en 1983, Junior Félix con los Marlins de Florida.

Tips... tips: White Sox activó al INF/OF Leury García de la lista lesionados... Un día como hoy: 1917, Babe Ruth, pítcher de los Medias Rojas de Boston, empezó el juego contra los Senadores de Washington. Boleó a Eddie Foster y en seguida increpó a Brick Owens, árbitro de home en cada lanzamiento. En la cuarta bola, Ruth le conectó una derecha en la mandíbula al árbitro y fue expulsado. Ernie Shore entró a relevar. Foster fue sorprendido en intento de robo y Shore retiró a los 26 bateadores que enfrentó, en una victoria de 4x0 y obtuvo crédito por un juego sin hits, ni carrera, el primero combinado en la Liga Americana.

1978, Julio César Franco es firmado por Francisco Acevedo Gautier (Quique).

1998, Raúl Eusebio, Astros de Houston, se roba su primera base en las Mayores en un Juego Interligas frente a Minnesota.

2005, José Reyes se roba 3 bases para sumar 22, establece marca personal, superó 19 del 2004.

Usted es viejo o vieja de verdad: Si en 1958 adquirió en el Atlas Comercial Co., un Chevrolet Sedan 4 puertas por RD$ 3,155.00... Si voló por CDA en un jet DC9 con su lema: “Una nueva era en la aviación”... Si bailó en el “Lunes Popular del Caribeño” con Cheché Abreu y sus Colosos y Aníbal Bravo y su Típica Dominicana. Maestro de ceremonia, Juan Cadena. Se transmitía por radio ABC, 540 AM... Si recuerda en el restaurant Versalles la presentación de “Los Tenorios”. Cover RD$ 4.00 P/P... Si en el “Papipollo” en la César Nicolás Penson, detrás del Zoológico, comió una menudilla de pollo por $0.75 centavos y un bistec a la criolla RD$ 1.40... Usted debe recordar cuando en el hotel Jaragua en su “Cocktail Bailables”, un Cuba Libre costaba $0.25 cheles y una Presidente $0.30... Y ni hablar de edad, sin en “Sexto Sentido Night Club” en la Isabel La Católica esquina Padre Billini disfrutó del show de Sergio Hernández y la “vedette que triunfa” Martha Vargas. Cover RD$ 10.00 P/P... Por hoy me voy porque esto si es difícil Talúa