Los pítchers abridores dominicanos realizaron 16 incursiones en el período del lunes 4 al domingo 10 de junio y el saldo fue 7 victorias, 5 reveses y efectividad de 4.79.

Los abridores del patio en 92.0 innings, 83 hits permitidos, 39 carreras limpias, 34 bases por bolas y 90 ponches.

Las 7 victorias se las acreditaron Luis Severino, José Ureña, Bartolo Colón, Frankie Montás, Reynaldo López, Iván Nova y Fernando Romero.

En el cierre de la semana, el domingo 10, subieron a la colina de los sustos 6 pítchers y récord fue 3-3, 3.98.

Miguel Andújar, antesalista de los Yankees, tuvo una semana productiva, de 23-10, .435,bateando de hit en 6 últimos 7 juegos. Consiguió 4 desafíos de hits múltiples, 3 anotadas, 7 impulsadas, 2 dobles y 2 jonrones.

El nativo de San Cristobal en 53 encuentros, 8 jonrones, 28 impulsadas y .310 de average.

La lesión de Ohtani. El gerente general de los Angelinos, Billy Eppler, le dijo ayer a Ken Rosenthal de The Athletic que no hubo “cambios” con el diagnóstico de Shohei Ohtani y que ni los médicos del equipo, ni el personal médico recomendaron la cirugía de Tommy John o dijeron que era probable.

Hubo un informe de Pedro Gómez que precisó que la cirugía Tommy John parecía probable, con una ausencia que se extendería hasta 2020, pero Eppler dejó en claro que era una especulación, no un hecho. Los Ángeles anunciaron el viernes que a Ohtani le diagnosticaron un esguince de grado 2 del ligamento colateral cubital en su codo derecho. Recibió inyecciones de plasma y células madre ricas en plaquetas el jueves pasado y se volverá a evaluar en tres semanas. Siempre existe la posibilidad de que Ohtani tarde o temprano necesite la cirugía de Tommy John, pero los Ángeles intentarán otros métodos primero.

En dos palabras: De regreso a los Rays el paracorto Willy Adames llamadode Triple-A Durham... Paul Goldschmidt de los Diamondbacks se convirtió en el primer jugador en historia de la franquicia con múltiples rxtrabses de hits en 4 ó más juegos consecutivos.

Un día como hoy: 1952, Johnny Wright, Leones del Escogido, derrotó 11-0 a las Estrellas Orientales, donde permitió un hit de Joseph Mathews (Papito Mateo) en el sexto..

1984, Pedro Guerrero, Dodgers de Los Angeles, conectó 5 hits frente a los Gigantes de San Francisco.

1990, Silvestre Campusano, Filadelfia, disparó su primer jonrón en la Liga Nacional, a Zane Smith, de Montreal.

1997, Stanley Javier, San Francisco, fletó el primer jonrón en juegos interligas en el The Ballpark Arlington a Darren Oliver, de Texas. Bateó de 4-3.