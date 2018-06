José Ramírez y Francisco Lindor son los primeros jugadores de los Indios de Cleveland en conectar 10 ó más jonrones en el mismo mes, desde septiembre del 2002 cuando lo hicieron Jim Thome y Karim García.

La primera mutual de la Tribu en lograr dígitos dobles de jonrones en un mes fue la de Al Rosen y Luke Easter en junio 1950.

En mayo el dominicano Ramírez coleccionó 11 jonrones y el boricua Francisco Lindor 10.

Los jugadores que conectaron más jonrones en mayo 2018 fueron: JD Martínez, 13; José Ramírez, 11; Bryce Harper, Francisco Lindor, Nomar Mazara, con 10.

Matt Adams, Mookie Betts y Gleyber Torres, 9.

Jesús Aguilar, Scooter Gennett, Aaron Judge, Salvador Pérez, Travis Shaw, Eugenio Suarez y Mike Trout, 8.

Un día como hoy: 1915, El inmortal Babe Ruth dominó desde la lomita a los Yanquis de Nueva York 7x1 y disparó el primero de sus 714 jonrones ante el pitcher Jack Warhop, en el Polo Grounds.

1997, Carlos Pérez, Montreal, blanquea a los Mets 10-0, su primer nueve cero en las Mayores.

1998, el nicaragüense Dennis Martínez empató con el dominicano Juan Marichal como los lanzadores latinos con más victorias en las Ligas Mayores con 243. El “Presidente” logró una blanqueada de 12 hits en un triunfo 9x0 de los Bravos de Atlanta sobre los Cerveceros de Milwaukee.

2004, Vladimir Guerrero, Anaheim, batea de 4-4, dos dobles y dos jonrones y remolca 9 frente a Boston en un partido que inició Pedro Martínez.

Usted es vieja o viejo de verdad: Si bailó con Joseíto Mateo y La Sonora Matancera “El Negrito del Batey” y “Cuando yo me muera”... Si recuerda en el “Patio de Joseíto” cantando a Francis Santana, Frank Cruz y Vinicio Franco y se promocionaba en el programa “Gozando con Producciones Corporán”: “Un lugar donde se baila, se goza y se bebe”... Y en el Night Club de La Voz Dominicana con la Orquesta San José, dirigida por Papa Molina y con la Orquesta Angelita, dirigida por Eulogio Castelerio o la Orquesta Típica de Danzones, dirigida por Oscar Olivier (Chichí)... Si recuerda cuando “Color Visión” fue trasladada a Santo Domingo en su nuevo local del Hotel Jaragua... Si pasó una noche de Bohemia en “Fa La” piano bar, con la Espiga de Ebano Rafael Colón y la voz acariciante y melodiosa de Fellita Puello Cerón cantando los boleros “Mi silencio” y “Recuerdos”...Y ni hablar de boleros, si se deleitó con Ivette Pereyra con sus temas: “Si No hay razón” y “Honor a la verdad”. ¿Le tiró Ricky Noboa?... Por hoy me voy... Por que esto si está difícil Talúa.