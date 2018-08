Robinson Canó y la censura previa

O se está con la libertad de expresión o se está contra la libertad de expresión.

La libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debe gozar. Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión; éste incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras.

Pero si se está a favor de la libertad de expresión hay que hacerlo con todas sus consecuencias y no permitir bajo ningún concepto que en una rueda de prensa, como sucedió con la de Robinson Canó, los organizadores condicionen los temas a tratar.

Me cuenta la colega Yamel Rossi que a los comunicadores en la rueda de prensa de Canó le indicaron a los periodistas que no podían preguntarle a Canó ni de esteroides, ni de dopaje, ni de la compra de los terrenos del CEA. En un encuentro de prensa que usted no puedo preguntar sobre un tema en particular, lo correcto es retirarse o colocar las cámaras, grabadoras y bolígrafos en el piso como forma de protesta.

Que se entienda y quede claro que la libertad de expresión nunca debe ser objeto de censura previa.

Robinson Canó expresó que no tiene fecha todavía para entrar a juego. Aplaudimos el trabalenguas: “No tengo fecha de entrada todavía, me enfoco en que los Marineros de Seattle clasifiquen a la postemporada y luego pienso. Si las Estrellas van bien entonces juego en el round robin, así tengo mas juegos importantes. Si no, entro antes”.

Ese condimento cae en la categoría de “mareo, mareo”.

Robinson Canó ha estado trabajando en primera y tercera base en San Pedro de Macorís, pero los Marineros aún no han decidido cuándo comenzará la asignación de rehabilitación. Canó era elegible para comenzar el miércoles; dos semanas antes de ser elegible para ser activado el 14 de agosto.

Canó está dispuesto a “jugar en cualquier lado y hacer cualquier cosa que se le pida” una vez que regrese de su suspensión de 80 juegos por violar el programa de prevención y tratamiento de drogas de MLB. Se espera que Dee Gordon permanezca como segunda base de los Marineros a su regreso. Si los Marineros llegan a los playoffs, Canóno será elegible para la postemporada debido a la suspensión.

Un día como hoy: 2000, Kevin Mitchell, en la Liga Occidental Independiente tuvo una bronca dentro del terreno con el dueño del equipo visitante Bruce Portner, que fue noqueado por Mitchell, cuando intervino en el pleito y lo suspendieron por el resto de la temporada. Mitchell tenía fama de buen pelotero, pero irresponsable.