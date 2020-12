$!Cruz conquista el título nacional de ciclismo

Caso de Capellán

Al finalizar la carrera de la master A, el pedalista Deivi Capellán entendió que debía ser el ganador y su manera de reclamarlo terminó en una pobre conducta deportiva como se observa en un video que se hizo viral. Blas Díaz dijo que antes de la carrera se envió un “link” para que los pedalistas se inscriban, pero también podían hacerlo de manera presencial. “El sábado yo le advierto a él de que no lo vi inscrito en la lista que me proporcionaron a mí”, dijo Blas Díaz. “No salió con el grupo de su categoría que era la master A”, agregó.

La versión la corrobora José Ramón Santos Peralta, quien presidió la comisión de jueces. “Primero, él no estaba inscrito. Segundo, al momento de la salida no estaba en la meta. Tercero, como presidente no vino donde mí para hablar de su situación y por último se integró al pelotón, ya después que había comenzado”.