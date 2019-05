$!Fiesta italiana en el Giro: Masnada gana la sexta etapa y Conti líder

Los ciclistas locales fueron los protagonistas este jueves en la sexta etapa del Giro de Italia, con victoria para Fausto Masnada en esta jornada y Valerio Conti colocándose como nuevo líder de la clasificación general.

Masnada, del equipo Androni, y Conti, del UAE Emirates, llegaron casi juntos a San Giovanni Rotondo, meta de esta larga etapa de 238 kilómetros.

Masnada y Conti consiguieron distanciar en la entrada en los últimos 30 kilómetros a sus once compañeros de una escapada que venía desde lejos.

“En la meta he levantado los brazos al cielo, le he dedicado la victoria a mi tío, que murió justo antes del Giro. Tuve tiempo de decirle adiós y le prometí ganar una etapa. Lo he hecho”, explicó Masnada tras su victoria.