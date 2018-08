Gallopin gana la 7ª etapa de la Vuelta a España, Molard sigue líder

POZO ALCÓN, España. El ciclista francés Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale) ganó este viernes la 7ª etapa de la Vuelta a España en Pozo Alcón (Andalucía), donde su compatriota Rudy Molard mantuvo el jersey rojo de líder de la clasificación general, ahora con el español Alejandro Valverde (Movistar) segundo.

Gallopin superó en la meta en cinco segundos a un primer grupo en el que figuraba el propio Molard (Groupama-FDJ) y la mayor parte de los grandes nombres de la carrera, con la notable excepción del polaco Michal Kwiatkowski (Sky), que sufrió una caída y quedó ligeramente distanciado en los últimos kilómetros.

En un final de carrera que se asemejó a una clásica, Gallopin respondió al ataque del español Jesús Herrada y resistió la reacción de sus perseguidores, entre los que el eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) fue segundo de la etapa y Valverde tercero.

“Tenía un plan: si tenía posibilidades quería intentar atacar. Encontré el mejor momento para hacerlo, estoy feliz”, celebró Gallopin en declaraciones a la televisión española Teledeporte.

Este triunfo alivia el balance de la temporada de ‘Gallo’, que no ganaba una etapa desde febrero y que en el Tour de Francia abandonó en julio. Es su segundo triunfo de etapa en una gran ronda, después de una en el Tour de Francia de 2014.

“Es un sueño para cualquier corredor ganar en una gran ronda, sobre todo tras una temporada como la actual, con tanta mala suerte. Me he caído mucho, he estado enfermo... Tras mi abandono en el tour el plan venir a la Vuelta. Y he ganado una etapa, así que el plan era bueno”, sonrió.