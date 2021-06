$!COD quita a Chanlatte como su enlace con Miderec y federaciones

“Agradezco a mis compañeros del Comité Ejecutivo del COD y en especial a nuestro presidente Antonio Acosta, el haber suspendido mis responsabilidades de ser enlace COD-Miderec, desde donde pude agilizar decisiones que han beneficiado a más de una docena de federaciones y de manera particular, al COD como institución”, señala el mensaje de Chanlatte.

Consultado por Diario Libre, Chanlatte expresó: “No tengo nada que decir. Es una decisión del presidente del Comité Olímpico, informada o ratificada por el comité ejecutivo en su reunión del día de ayer, (martes 15 de junio, según me dicen pues no participé de esa reunión. Él alega que como presidente y vocero del COD no necesita intermediarios ante el Ministro de Deportes y ante Miderec y que de ahora en adelante él y sólo él podrá hacer contactos oficiales a nombre del COD”.