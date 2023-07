Hechos históricos Juego de Estrellas un 9 de julio

1976: El lanzador de los Astros Larry Dierker no hits a los Expos 6-0 e iguala su récord en 8-8. Houston es cuarto en el Oeste.



1986: Dale Murphy de Atlanta no juega en la victoria de los Bravos 7-3 sobre los Filis, terminando su racha de juegos consecutivos en 740. Murphy no se había perdido un juego desde septiembre de 1981.



1988: Chris Speier batea para el ciclo y Ernest Riles conecta el jonrón número 10,000 en la historia de los Gigantes para llevar a San Francisco a una victoria por 21-2 sobre los Cardenales. Las 21 carreras son un récord de San Francisco.



1988: Nolan Ryan gana su juego número 100 como Astro 6-3 sobre los Mets, convirtiéndose en el séptimo lanzador en la historia de las Grandes Ligas en ganar 100 para dos clubes diferentes. Ryan ganó 138 juegos para los Angelinos en la década de 1970.



2000: José Lima, de Houston, luego de 16 salidas sin ganar donde perdió 13 juegos, se midió a Kansas City y obtuvo la victoria con pizarra de 9-6.