Tetelo Vargas, 106 aniversario de su nacimiento

Una de las figuras cimeras del béisbol dominicano es Juan Esteban Vargas Marcano, conocido como "Tetelo" y "El Gamo", nació en Santo Domingo el 11 de abril de 1906, hoy se cumplen 106 años de su natalicio.

Definido como un jugador de un colorido espectacular por su velocidad, Tetelo fue un verdadero avión de tierra.

Vargas en 1927, a la edad de 21 años fue firmado por el equipo de los Leones del Escogido.

El Gamo, por su agilidad de movimiento en el terreno, estableció varias marcas en la Liga Negra.

Tetelo se fue a jugar en Puerto Rico en 1940, y con el tiempo se estableció como un sólido jugador en la Isla del Encanto.

En los cuatro torneos de Verano en La Normal 1951-1954 jugó para las Estrellas Orientales y vio acción en el primer torneo bajo luces 1955-56. En esos cinco campeonatos participó en 176 juegos, 662 veces al bate, 213 hits, 2 jonrones y .322 de por vida.

En la temporada de 1953, con 48 años de edad, fue el primer jugador dominicano en ganar un liderato de bateo con promedio de .355, 17 puntos más que su más cercano competidor que fue Alcibíades Colón.

Otro hito de Tetelo, es que fue el primer líder de dobles en la Liga Dominicana con 13 en 1951. Las Estrellas no tuvieron otro líder de "tubeyes" hasta 1966-67 cuando Rafael –El Gallo- Batista lo ganó con 13.

Tetelo es el jugador en la Liga Dominicana en conectar un jonrón con más edad, en 1953 fletó 2 y tenia 47 años.

El 26 de octubre de 1959, fue inaugurado en San Pedro de Macorís, el Estadio Oriental, donde las Águilas Cibaeñas derrotaron 8x4 a las Estrellas. Víctor Ramírez, "El Orgullo de Nibaje" disparó el primer hit y el primer jonrón Dick (El Peje- Cajón) Stuart, ambos del equipo cibaeño.

El nombre original de este parque era Ramfis y en 1963 el profesor Juan Bosch envió un proyecto de ley para bautizarlo con el nombre de Tetelo Vargas. Oficialmente el nombre del estadio Tetelo Vargas fue a partir del 9 de noviembre de 1963.

