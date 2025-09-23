Juan Marichal nunca recibió un voto para el premio Cy Young

"No importa cuantos favores hagas, al final te juzgarán por el que no hiciste" Anónimo “

La temporada regular de las Grandes Ligas concluye el domingo 28 septiembre de 2025 y como es normal vienen los análisis de los equipos favoritos para ganar las series que abren la compuerta para la Serie Mundial.

En la otra acera desfilan en la alfombra los candidatos para los diferentes renglones individuales, donde el voto de los miembros de la Asociación de Escritores de Baseball de América, tienen en sus manos la convicción propia de las escogencias.

Si bien es cierto, que algunos jugadores de béisbol, a menudo enfatizan que juegan por pasión y por el deseo de ganar, y no por los premios individuales o el dinero, aunque estos sean una parte importante de la motivación profesional. La verdadera recompensa es la competencia y la excelencia en el deporte.

Lo que no amerita discusión, es que un jugador por no recibir un premio eso no disminuye ni su grandeza, ni su calidad.

El mejor ejemplo es Juan Marichal que tuvo una dura competencia en la década de 1960, particularmente en la Liga Nacional.

Desde su inicio en 1960 hasta 1966, solo se entregó un Premio Cy Young entre ambas ligas. La primera gran temporada de Marichal fue la de 1962, con un récord de 18-11. Don Drysdale tuvo un récord de 25-9; era fácil entender por qué ganó el Cy Young.

Ganó 25 juegos en el 1963

Marichal ganó 25 juegos en 1963, al igual que Sandy Koufax, de los Dodgers, con 11 blanqueadas, una efectividad de 1.88 y 306 ponches. Ganó el Cy Young por unanimidad. En 1965, Marichal ganó 22 juegos, pero Koufax ganó 26, ponchó a 382 y tuvo una efectividad de 2.04, además del Cy Young.

De nuevo en 1966, Marichal ganó 25 juegos, pero Koufax ganó 27, tuvo una efectividad de 1.65 y se retiró de la competencia.

En 1964, Koufax se lesionó parte del año y aun así terminó con un récord de 19-5. Marichal ganó 21 juegos, pero... Dean Chance, de los Angelinos de Los Ángeles, terminó con un récord de 20-9, con 11 blanqueadas y una efectividad de 1.65, y se retiró de la competencia ese año.

Finalmente, en 1967, tanto la Liga Americana como la Liga Nacional tuvieron su primer ganador individual, Sandy Koufax se retiró y Bob Gibson se perdió dos meses por una fractura de pierna.

El camino parecía despejado para que Marichal alcanzara la gloria, y para finales de julio ya contaba con 14 victorias; luego sufrió una lesión y se perdió prácticamente el resto de la temporada, lo que le permitió a su compañero de equipo, Mike McCormick, tener el año de su vida, ganando 22 juegos.

Este año podría darse el caso de que Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh le coma los caramelos a Christopher Sánchez (Filis) y Freddy Peralta (Milwaukee).

Un día como hoy 1988: Dave Stieb de Toronto estaba a un out de un juego sin hits cuando el roletazo de Julio Franco, que parecía haber sentenciado el juego, rebotó mal sobre la cabeza del 2B Manny Lee, y Stieb se vio obligado a conformarse con un juego de un solo hit con marcador de 1-0 . Es el séptimo juego sin hits interrumpido en la novena entrada esta temporada.

1995: El lanzador de los Expos de Montreal, Carlos Pérez, es arrestado en Atlanta y acusado de violar a una mujer de 20 años. Los cargos serán retirados después de la temporada.

1999: Los Indios de Cleveland aplastan 18x4 a los Blue Jays de Toronto. El jardinero Manny Ramírez impulsa ocho carreras, con un sencillo y dos jonrones, para Cleveland.

