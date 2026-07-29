Beisbolistas que optaron por el suicidio

Hideki Irabu llegó a las Grandes Ligas precedido de grandes temporadas en Japón. ( FUENTE EXTERNA )

""Debes ver la cara de la muerte para empezar a escribir seriamente"" Carlos Fuentes “

Es sorprendente la cantidad de jugadores de Grandes Ligas que decidieron ponerle fin a su vida mediante el suicidio.

José María Vargas Vila, esa pluma ilustre de Colombia, sentenció en una de sus novelas Ibis, que "cuando la vida es imposible, el suicidio es un deber".

Se tiene documentación de 91 expeloteros del Big Show que se han suicidado. Si bien las cifras han disminuido en los últimos años, aún se han registrado varios casos de jugadores que se quitaron la vida. A continuación citamos algunos casos que trascendieron.

En la madrugada del 29 de julio de 1909, Harry C. Pulliam, 40 años, siendo presidente de la Liga Nacional, se quitó la vida de un tiro en la cabeza, en la habitación donde vivía, en el Athletic Club de Nueva York. Era soltero, pero había anunciado su matrimonio para dos semanas más tarde.

En 1881 se suicida de un disparo el primer jugador de ligas mayores, se trataba de Fraley Rogers, de 31 años de edad, jardinero de los Medias Rojas de Boston. En 1894, Terry Larkin, lanzador de los Cachorros de Chicago, se corta la garganta.

En 1903, el jugador estrella de Filadelfia, Ed Delahanty, utility, quien había logrado en 16 campañas un average de .346 y bateado .400 en tres oportunidades, murió al caer desde las cataratas del Niágara mientras disfrutaba sus vacaciones. Este jugador más tarde sería elevado al Salón de la Fama gracias a sus excelentes números. Algunos aseguran que fue un suicidio.

En abril del 2007, una sobredosis de drogas fue lo que provocó la muerte de Ken Caminiti, quien había admitido el consumo de esteroides en sus años de beisbolista y que dio positivo por cocaína días antes de su deceso.

El ex jugador de béisbol surcoreano, Lee Ho-sung, de 41 años, se suicidó el 27 de julio de este año tras asesinar a su amante y sus tres hijas, después de que la mujer le pidiera que le devolviera un dinero que le había prestado.

El ex-lanzador Hideki Irabu fue encontrado muerto en su casa de California, en 2011. La oficina de prensa de los Yanquis de Nueva York, confirmó que fue por suicidio por ahorcamiento. Irabu había tenido problemas después de su carrera de béisbol. Fue arrestado en Gardena, California, un año antes de su deceso por conducir ebrio. Ya en 2008, fue arrestado por agredir al gerente de un bar en Japón, después de presuntamente haber consumido 20 vasos de cerveza.

Jeremy Giambi, outfielder y primera base, se suicida a los 47 años de un disparo en la cabeza en su hogar en Claremont.

El 22 de diciembre de 2012, Ryan Freel se suicidó, fue el primer jugador de la MLB al que se le diagnosticó encefalopatía traumática crónica.

UN DÍA COMO HOY, 29 DE JULIO

1987, George Bell, de los Azulejos de Toronto, dispara dos jonrones por séptima vez en la temporada para sumar 32 con 85 impulsadas.

2002, el tercera base Scott Rolen pasa de los Filis de Filadelfia a San Luis por el infielder Plácido Polanco y los pitchers, Bud Smith y Mike Tinlin.

2003, el jardinero Raúl Mondesí es negociado por los Yanquis de New York a las Diamantinas de Arizona por David Delucci.