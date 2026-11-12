Desde el 2009, 17 años esperando el estadio Juan Marichal

Vista del Estadio Quisqueya el pasado 12 de octubre de 2026. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA )

El 12 de noviembre de 2009, hace 17 años, se dio a conocer con bombos y platillos el "Centro Deportivo y Cultural Juan Marichal", un proyecto que incluye un hotel de cuatro estrellas con 150 habitaciones; 240 apartamentos distribuidos en seis torres de 14 y 19 pisos; un centro comercial y el Museo Histórico del Béisbol Dominicano.

Como parte del plan, al finalizar el torneo invernal se iniciaría la remodelación total del Estadio Quisqueya para cumplir requisitos de MLB.

En rueda de prensa, el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV) ofreció los pormenores de la obra, ideada por el ingeniero Jesús Rodríguez Sandoval y anunciada por el presidente Leonel Fernández el 27 de febrero de 2009.

El arquitecto Joaquín Gerónimo, gerente general del BNV, explicó que el hotel —con dos torres de oficinas— daría servicio a la zona norte de la ciudad y a la Plaza de la Salud, con edificios de parqueo.

Para la megaobra, Bienes Nacionales transfirió al BNV 118 mil m² como aporte de capital.

El contrato fue ratificado por el Congreso Nacional con un financiamiento de 75 millones de dólares del Banco Caixa Geral de Depósitos (Portugal). El ingeniero Luis Sabater presentó el proyecto y el arquitecto Luis Gustavo Moré, el Museo Histórico del Béisbol Dominicano.

Ese proyecto se lo llevó el viento y lo depositó en el saco del olvido.

¿Qué pasará con el actual proyecto cuya comisión preside el doctor Jorge Subero?

El Estadio Quisqueya-Juan Marichal luce en condiciones para disfrutar del torneo otoño-invernal.

RÉCORD: El jardinero Manuel Emilio Jiménez, de las Estrellas Orientales, en el torneo 1959-60, estableció récord en el béisbol de invierno al recibir 12 pelotazos en la serie regular del campeonato "24 de Octubre". El récord anterior era de 8, en poder de Woody Held, de los orientales, en 1957-58. En 1951, Guillermo Estrella tenía la marca anterior con 6.

Un día como hoy 1974: Elvio Jiménez, jardinero de los Tigres del Licey, bateando de emergente, remolcó dos carreras con jonrón en el séptimo episodio y el equipo azul derrotó 6 por 2 a las Estrellas Orientales. 2007: Víctor Méndez, jardinero de los Gigantes del Cibao, recibió cinco bases por bolas del pitcheo de los Tigres del Licey el lunes 12 de noviembre de 2007 e igualó la marca del campocorto André Rodgers, de los Leones del Escogido, quien fue el primero en recibir cinco boletos en un juego (1955-56). 2008: Emilio Bonifacio fue adquirido por los Marlins de Florida, que comenzaron a salir de potenciales contratos caros, enviando al jardinero Josh Willingham y al zurdo Scott Olsen a los Nacionales de Washington por un paquete de jugadores que incluyó al intermedista dominicano. La transacción fue el 11 de noviembre y se dio a conocer un día como hoy. 2008:Eddy Toledo, representante en el país de Tampa Bay, informó su renuncia a la gerencia general de los Gigantes del Cibao, cargo que ocupó desde la campaña 2006-07 hasta 2008.