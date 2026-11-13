Greg Brock: 45 años de su explosión jonronera con los Tigres del Licey

Hoy se cumplen 45 años de la hazaña de Greg Brock, de los Tigres del Licey, quien el 13 de noviembre de 1981 bateó de 5-5, con tres jonrones, y remolcó 8 carreras en un juego que las Águilas Cibaeñas ganaron 12-8, con lo que igualó la marca de más jonrones en un partido. Se convirtió en el primer importado que logró esa proeza, imponiendo además el récord de más carreras empujadas en un partido. Alcanzó quince bases para imponer otra marca.

¿Cómo bateó Brock?

Primer episodio, hit remolcador a José de León. Cuarto inning, jonrón a De León. Sexto inning, cuadrangular a De León. Séptimo episodio, vuelacercas con las bases llenas a Kevin Hackey y, en el noveno, doble impulsador a Randy Martz.

El 14 de noviembre, el Licey masacró el pitcheo oriental con pizarra de 15-2, donde Brock se fue de 4-4, con par de jonrones, un doble, un sencillo y remolcó siete carreras. Impuso marca de más hits en dos juegos con nueve, desglosados en 5 bambinazos, dos dobles y dos sencillos. Estableció récord de bases alcanzadas en dos encuentros con 26 y empató con Winston Llenas el récord de cinco bambinazos en dos desafíos.

El 15 de noviembre, en el estadio Quisqueya, en un enfrentamiento de los eternos rivales, Licey y Escogido, subió a la lomita por los melenudos Óscar Brito y, en el primer turno, dominó a Brock con plegaria al bosque central para ponerle fin a la seguidilla de nueve hits en fila india. Los Leones se alzaron con la victoria por la vía de la blanqueada, 7-0, y Brock ligó un hit en cuatro citas en el pentágono.

TRES TRIPLES: El 16 de diciembre de 1960, en el estadio Trujillo, Pedro González, el "Gran Capitán", conectó tres triples y su compañero Carlos "El Cieguito" Dore sumó otro para establecer una marca de cuatro "tribeyes" para un equipo en la Liga Dominicana. En ese encuentro, los Tigres del Licey dispararon 17 hits y derrotaron 10-4 a las Águilas Cibaeñas. González defendía el segundo cojín de los felinos.

La marca de tres triples de González en un juego fue igualada el 13 de noviembre de 1986 por el jardinero Herm Winningham, de los Leones del Escogido, en una victoria de los escarlatas 9-7 sobre las Estrellas de Oriente.

En 1960, González fue el líder de triples de la liga con 10, siendo el segundo jugador en la historia del béisbol criollo con dígitos dobles en batazos de tres esquinas. El récord es de 11, en poder de Charles Neal en 1955-56. Winningham, en 1986-87, se llevó el liderato de triples con 7.

UN DÍA COMO HOY. 1988: Miguel Diloné (Águilas Cibaeñas), dio su hit 822 de su carrera en el noveno episodio, frente a los envíos del lanzador César Mejía. b

1999: El primer hit de Carlos Peña en la Liga Dominicana, con los Tigres del Licey, fue un jonrón en el estadio Quisqueya al lanzador zurdo Efraín Valdez, de los Pollos del Cibao. En ese torneo fue su único cuadrangular.

2004: El derecho Manny Aybar, de los Tigres del Licey, en las últimas 10 salidas frente a los Leones del Escogido tiene récord de 1-4, 3.38, con 32 innings lanzados, 28 hits permitidos y 12 carreras limpias. La última victoria de Aybar frente a los melenudos fue el 13 de noviembre de 2004, al lanzar 6 innings, con 3 hits, cero carreras y 7 ponches, siendo su triunfo 20 de por vida.