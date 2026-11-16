Yordan Álvarez derriba el muro que frenó al Big Papi

David Ortiz es omnipresente. Cuesta que pase una semana sin que su nombre llegue a la mesa, empujada por su grandeza dentro del terreno que le hizo inmortal, aunque su labor caritativa, empresarial y eventos ajenos al béisbol, comentarios en redes u ocurrencias en Fox, también lo cuelan en la tendencia.

El más reciente es la elección a Jugador Más Valioso de Liga Americana del cubano Yordan Álvarez, con el voto unánime (30 votos de primer lugar) a pesar de jugar defensa en solo 25 de los 158 encuentros que se uniformó con los Astros.

El resto fue como bateador designado, la gigante excusa para no premiar al zurdo quisqueyano en sus días, así como a Edgar Martínez, Paul Molitor o Frank Thomas en campañas donde pudieron ganarlo.

Una de las pocas espinas con las que el Big Papi dejó el diamante fue no llevar a su vitrina un MVP. En 2005 despachó 47 jonrones, remolcó 148 vueltas (líder de la Americana), bateó .300 y su OPS fue de 1.001.

Perdió 16 votos contra 11 de un Alex Rodríguez que le superó por un vuelacercas, 21 puntos en su average y 30 en el OPS, aunque con 18 producidas menos. El enorme argumento de A-Rod fue su guante premium en la antesala de los Yankees.

El antecedente de Ortiz

En 2006, Ortiz lideró la liga en batazos de cuatro bases (54), producidas (137), boletos (119) y su OPS trepó los 1.049. No recibió ni siquiera un voto del primero y ocupó el tercer puesto.

Vio ganar a Justin Morneau con 15 y segundo llegó Derek Jeter con 12, ambos con aporte ofensivo inferior al 34, en totales por holgura y en la mayoría de porcentajes.

Entonces, ni el OPS gozaba de la valoración de hoy como principal referencia ofensiva y las victorias sobre nivel reemplazo (WAR) eran objeto de burla. En ambos, Ortiz fue superior al inicialista de los Twins y al torpedero de los Yankees. Pesó a favor del canadiense el título divisional de la Central.

El debate en torno a si un DH merece el premio terminó en 2024. Shohei Ohtani, con esa campaña del 50-50 (no lanzó, se recuperaba de una cirugía Tommy John), fue el primero, pero sin una competencia cercana. Ganó 30-0 con Francisco Lindor de segundo, a kilómetros ofensivos.

Este reconocimiento de Álvarez, primero en la Americana, sí que puede marcar un cambio de visión en el jurado de la BBWAA y el valor ofensivo.

El gran año de Junior Caminero, con una defensa que según FanGraphs salvó cinco carreras, ni le hizo sombra. Álvarez aportó el 31.3 % de la ofensiva de unos Astros diezmados por lesiones que llegaron a playoffs. Caminero puso el 22.6 % de unos Rays líderes de Este.