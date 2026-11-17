Junior Lake (madera en mano), de Leones del Escogido, es felicitado por sus compañeros luego de disparar cuadrangular ante los Tigres del Licey en el partido del pasado domingo 15 de noviembre de 2026 que ganó su equipo 4-2 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

"La caída de un gran hombre está siempre en relación con la altura a la que ha llegado. " Honoré de Balzac Novelista francés “

Los Leones del Escogido, con 24 juegos jugados, de un torneo con una serie regular de 50 partidos, tienen récord de 16 ganados, 8 perdidos, que les da el privilegio de una ventaja de dos sobre los Tigres del Licey, que ocupan el segundo lugar; de seis sobre las Águilas Cibaeñas, en el quinto escalón, y de 7 ante los Toros del Este, que están en el sótano.

O sea, que los melenudos dejan tres lugares para cinco equipos faltando la mitad de la campaña.

La tropa que dirige Ramón Santiago ha nucleado el talento de un pelotón de jóvenes y un grupo de veteranos en la retaguardia.

Analizando la historia del Escogido, colectivo que no pudo ganar en la Época de La Normal, presentó una poderosa novena en 1955-56 para inaugurar la Época de las Luces.

Dirigidos por Frank Genovese, ganaron el primer lugar con marca 35-18, con cinco juegos sobre las Águilas Cibaeñas. En la serie final dispusieron del colectivo mamey 4-3.

Recuerdo de ese equipo del 55-56 a Harry Chiti (El camión de la carne), a Don Hoak (El Divino Loco), Luis María Muñoz (El Gallego), Charles Neal, quien disparó 11 triples, récord vigente, Pepe Lucas, Miñín Soto, Carlos -El Cieguito- Dore, Fernando Félix (Macuquín), Willie Kirkland (El Loquito) y los lanzadores Charles Templeton, Karl Spooner, Garabato Sackie y Enrique Reynoso.

Este equipo metió miedo a sus rivales, sobre todo por la calidad incuestionable de sus importados.

Los seguidores rojos citarán otro trabuco escarlata, el de 1968-69, dirigidos por Andy Gilbert. Ganó la serie regular 31-17, con 7 juegos sobre las Águilas, y en la final despacharon 5-2 a las Estrellas. Brillaron en esta escuadra los hermanos Rojas Alou (Felipe, Mateo y Jesús), Tito Fuentes, Danilo Rivas, Ricardo Joseph y Federico Velásquez.

Mi selección como el mejor equipo del Escogido fue el de 1980-81, dirigido por Felipe Rojas Alou.

Ganaron la serie regular 40-20, con 10 juegos de ventaja sobre el Licey. La serie final es una de las más emocionantes que se han vivido y se fue a la distancia de 9 juegos ante las Águilas, ganando el rojo gracias a la base por bolas con las bases llenas de Jerry Augustine a Harry Spilman.

Este conjunto tenía en sus filas a Steve Ratzer, que salvó 14 juegos en la regular y Más Valioso de la final. Tim Raines, líder de anotadas (46), robadas (24) y bases por bolas (25); Tim Wallach, líder de dobles (15), y Pedro Guerrero, triples (6).

La alineación escarlata era la siguiente: Tim Raines, 2B; Jorge Bell, RF; Pedro Guerrero, BD; Harry Spilman, 1B; Luis Lora, LF; Pat Rooney, CF; Ramón Lora, C y Mike Fischlin, SS.

Un día como hoy En 1989, los Tigres del Licey derrotan 4-1 a las Estrellas de Oriente, apoyados en el bateo de Juan Bell, quien bateó de 3-2, un doble con 3 remolcadas.

En 1994, los Azucareros del Este se impusieron a los Tigres de Detroit 6 por 3, y Wilson Heredia lanzó de manera magistral durante 8 episodios. Todd Hollandsworth bateó de 3-2.

En 1993, los Leones del Escogido vapulearon 11 por 3 a las Estrellas de Oriente cuando los bates de Gerónimo Berroa y Trent Hubbard pusieron la nota ofensiva. Berroa de 4-2 y Hubbard de 4-4.