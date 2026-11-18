"Cuando las luces se apagan, todas las mujeres son hermosas. " Juan Verdaguer “

En estos días, vía X e Instagram, nos han llegado decenas de preguntas interesantes sobre récords sagrados del capítulo ofensivo en el béisbol profesional dominicano.

Carlos Cruz nos hace un desafío, no una pregunta: "Juégatela Bienvenido y di cuáles son los dos récords más difíciles de romper en la pelota nuestra".

Carlos, ante tu reto me la voy a jugar. En la temporada 2026-27 ninguno, léase bien, ninguno de los actores de los seis clubes se acercará siquiera a los dos récords ofensivos que considero más difíciles de romper en la pelota dominicana.

Me refiero a los 105 hits de Ralph Garr con las Estrellas Orientales en 1970-71 y los 11 triples de Charles Neal con los Leones del Escogido en 1955-56.

El 8 de enero de 1971, Garr conectó tres hits contra el pitcher Archie Reynolds, Águilas Cibaeñas, para sumar 88 en la temporada. En este partido rompió la marca de 85 hits que tenía Felipe Rojas Alou desde 1958-59. Garr sumó 17 imparables más para terminar con récord de 105 en campaña regular en 56 juegos, en 230 turnos, con 58 anotadas, 24 remolcadas y .457 de promedio.

Pues bien, el 13 de diciembre de 1955 fue un día especial para el béisbol dominicano, ya que Neal, en un partido de Escogido y Licey que ganaron los melenudos 8-0, el jardinero sepia despachó sus triples 10 y 11 para imponer nueva marca y lo hizo en presencia de Walter O´Malley, presidente de los Dodgers de Brooklyn, organización a la que pertenecía. Por el Escogido, el zurdo Ken Lehman se acreditó su sexta victoria de la temporada.

Veamos algunas campañas destacadas de jugadores importados: Alonzo Perry, Licey, en 1953 promedió .293, con 11 jonrones, 53 remolcadas, 11 dobles, cuatro triples y 16 bases robadas.

Willie Kirkland, Escogido, en 1955-56 bateó .284, con nueve jonrones, 60 hits y 37 impulsadas.

Jim Beauchamp, Licey, en 1970-71 bateó .387, con 14 dobles, seis dobles, siete cuadrangulares y 51 impulsadas.

Hay otros jugadores con temporadas brillantes, como la de Dick Stuart en 1957-58 con las Águilas, Ken Landreaux, de las Águilas en 1980-81, la de Ralph Bryant con el Escogido en 1986-87 y la de Steve Garvey con el Licey en 1972-73.

Garr y Neal fueron dos superbos refuerzos, no esos GMC (Grande, Malo y Caro) que salen hoy disfrazados de Leones, Tigres, Toros, Potros, Elefantes y Águilas.

Un día como hoy En 1949, Jackie Robinson se convirtió en el primer jugador negro en ser electo Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

En 1966, Sandy Koufax, con récord de 27-9 y 1.73 de efectividad, anunció su retiro.

En 1986, Licey derrotó 4-3 a los Toros, donde Pintacora de los Santos lanzó dos episodios para anotarse el salvamento.

En el 2005, Eddy Garabito (Toros) bateó de 4-1 y extendió a 10 su racha de juegos seguidos dando de hit y Ángel Peña (Escogido), 3-1 para llevar también a 10 su racha, la más larga en ese momento del torneo.