Cambios de impacto realizados por el Glorioso Licey
Varios movimientos han resultado beneficiosos para los azules
Miguel Ángel Fernández, ejecutivo de los Tigres del Licey, nos soltó el martes una "línea enana": "Viene Vladdy Junior". Le respondí en dos palabras: "Correcta decisión".
Los Tigres del Licey sellaban con los Toros del Este una histórica negociación donde el equipo añil recibía a Vladimir Guerrero Jr. por los relevistas Misael Taveras y Cam Roberson. El momento es para celebrar, no para plantear quién resultó más beneficiado del cambio.
En un recuento de cambios de impacto del Licey figura el realizado el 5 de noviembre de 1991, cuando los Toros del Este cedieron al torpedero José Offerman y al pitcher Pedro Martínez por George Bell, Luis Reyna, Manny José, Julio Solano, Andy Araujo, Domingo Michel, Roberto Delgado y José Ramón Taveras.
En el 2004, el Licey envía a las Estrellas Orientales a Erick Almonte, René Minier y Luis Martínez por Emilio Bonifacio.
En octubre del 2008, el receptor Rony Paulino es recibido por los Tigres del Licey, de los Toros, por los jardineros Napoleón Calzado, Ricardo Nanita y Víctor Mercedes.
Los Tigres del Licey recibieron de los Toros del Este al relevista Jairo Asencio y a D´Angelo Jiménez a cambio del versátil Donell Linares, reconocido por su bateo oportuno, el jardinero Juan Ciríaco, el lanzador Simón Castro y la sexta selección del próximo sorteo de la Liga Dominicana de Béisbol.
Los añiles incorporaron así a dos jugadores a cambio de tres peloteros y una selección del sorteo.
En próximas entregas haremos un recuento histórico, desde cuando el Licey recibió del Escogido a Manuel Mota por Robertico Díaz y el lanzador Ernesto Figueroa.
También el de Chichí Olivo, que fue enviado a las Estrellas por Walter James; el de Jesús Alou y Federico Velásquez (quien no se uniformó con los azules), recibidos del Escogido por Elpidio García, Manuel -Bayona- Abreu, Hipólito Valdez y Dionisio González. Igualmente, el de Tony Batista, a las Águilas, y el de Fautino de los Santos por Julio Borbón, para que los seguidores del club añil aprecien cuáles cambios han beneficiado a la franquicia y cuáles no.
2006: El primer juego de 4 hits de Emilio Bonifacio en la Liga Dominicana fue el 19 de noviembre del 2006 frente a los Leones del Escogido, cuando lo hizo en cinco turnos, con dos anotadas, 2 remolcadas y 3 bases robadas.
1962: Los Piratas de Pittsburgh cambian a Guayubín Olivo junto a Dick Groat a San Luis por el infielder Julio Gotay y el lanzador Don Cardwell.
1974: Jesús Alou bateó de 4-4 y el Licey derrotó a Dick Pole y al Escogido 5-2.
1994: Quilvio Veras es adquirido por los Marlins desde los Mets por el jardinero Carl Everett.