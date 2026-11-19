En esta imagen de archivo, Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, hace un gesto a la multitud antes de un partido de béisbol contra los Atlanta Braves en Toronto, el lunes 14 de abril de 2025. ( JON BLACKER THE CANADIAN PRESS VIA AP )

"Toda mi vida intenté no ser imprudente. Las mujeres y los niños pueden darse el lujo de ser imprudentes, pero los hombres, no. " Don Corleone, El Padrino Película “

Miguel Ángel Fernández, ejecutivo de los Tigres del Licey, nos soltó el martes una "línea enana": "Viene Vladdy Junior". Le respondí en dos palabras: "Correcta decisión".

Los Tigres del Licey sellaban con los Toros del Este una histórica negociación donde el equipo añil recibía a Vladimir Guerrero Jr. por los relevistas Misael Taveras y Cam Roberson. El momento es para celebrar, no para plantear quién resultó más beneficiado del cambio.

En un recuento de cambios de impacto del Licey figura el realizado el 5 de noviembre de 1991, cuando los Toros del Este cedieron al torpedero José Offerman y al pitcher Pedro Martínez por George Bell, Luis Reyna, Manny José, Julio Solano, Andy Araujo, Domingo Michel, Roberto Delgado y José Ramón Taveras.

En el 2004, el Licey envía a las Estrellas Orientales a Erick Almonte, René Minier y Luis Martínez por Emilio Bonifacio.

En octubre del 2008, el receptor Rony Paulino es recibido por los Tigres del Licey, de los Toros, por los jardineros Napoleón Calzado, Ricardo Nanita y Víctor Mercedes.

Los Tigres del Licey recibieron de los Toros del Este al relevista Jairo Asencio y a D´Angelo Jiménez a cambio del versátil Donell Linares, reconocido por su bateo oportuno, el jardinero Juan Ciríaco, el lanzador Simón Castro y la sexta selección del próximo sorteo de la Liga Dominicana de Béisbol.

Los añiles incorporaron así a dos jugadores a cambio de tres peloteros y una selección del sorteo.

En próximas entregas haremos un recuento histórico, desde cuando el Licey recibió del Escogido a Manuel Mota por Robertico Díaz y el lanzador Ernesto Figueroa.

También el de Chichí Olivo, que fue enviado a las Estrellas por Walter James; el de Jesús Alou y Federico Velásquez (quien no se uniformó con los azules), recibidos del Escogido por Elpidio García, Manuel -Bayona- Abreu, Hipólito Valdez y Dionisio González. Igualmente, el de Tony Batista, a las Águilas, y el de Fautino de los Santos por Julio Borbón, para que los seguidores del club añil aprecien cuáles cambios han beneficiado a la franquicia y cuáles no.

Un día como hoy 2006: El primer juego de 4 hits de Emilio Bonifacio en la Liga Dominicana fue el 19 de noviembre del 2006 frente a los Leones del Escogido, cuando lo hizo en cinco turnos, con dos anotadas, 2 remolcadas y 3 bases robadas.

1962: Los Piratas de Pittsburgh cambian a Guayubín Olivo junto a Dick Groat a San Luis por el infielder Julio Gotay y el lanzador Don Cardwell.

1974: Jesús Alou bateó de 4-4 y el Licey derrotó a Dick Pole y al Escogido 5-2.

1994: Quilvio Veras es adquirido por los Marlins desde los Mets por el jardinero Carl Everett.