"El juego no se termina hasta que no se dan las manos" Anónimo “

En pelota hay una serie de postulados y de dichos que con el rodar de la esférica, son sentencias que se convierten en jurisprudencia, sobre todo para aquellos que cantan victoria antes del out 27.

En las bancas de apuestas hay un dicho muy popular y que nosotros hicimos propio de que "hasta que no se den las manos no pase su ticket".

El inmenso Rafael-El Dinámico- Rubí decía en las transmisiones de nuestro béisbol, al iniciarse la "época de las luces" en 1955, de que "la pelota es redonda y viene en caja cuadrada" y hay otro que reza que "en pelota no hay nada escrito".

Aplique el dicho que a usted más le cuadre, pero sucede que el béisbol no se juega contra el reloj, por lo tanto hasta que no se materialice el último out hay esperanza.

El lunes 25 de mayo del 2009, en un juego que presenciamos, la mayoría de los que se "lanzaron" a juego esperando a Tampa Bay estaban haciendo ovaciones en el octavo, ya que ganaban 10 carreras por 2.

Los Indios marcaron dos en la octava y en el noveno hicieron un racimo grande de siete para dejar en el terreno a los Rays.

El relevista que perdió, Jason Isringhausen, ese mismo día le había declarado a ESPN que si el mundo fuera perfecto nadie tenía que quejarse, en respuesta a un grupo de jugadores que estaban en contra de los Juegos Interligas.

Revisando grandes partidos donde en verdad ha temblado la pizarra, encontramos que la marca en Liga Americana que un equipo se levanta y gana ese juego es de 12 carreras.

Lo hicieron los Tigres de Detroit en 1911, cuando perdían 13-1 en la quinta ante los Medias Blancas de Chicago y terminaron llevándose el triunfo 16-15, haciendo ocho en las dos últimas entradas.

Los Atléticos en Filadelfia perdían 15-3 ante Cleveland en 1925, pero hicieron rally de 13 en la octava y ganaron 17-15. Ya en época más reciente fueron los Indios los que perdían ante Seattle por 14-2, empataron a 14 en la novena y triunfaron por 15-14 en la décima.

Pues bien, ese lunes 25 de mayo, Memorial Day, los Padres de San Diego llegaron a la octava entrada perdiendo 7-1, hicieron cinco en la octava, empataron en la novena y con dos en la décima ganaron 9-7 a las Diamantinas de Arizona.

Recuerde, que hasta que no se den las manos no se puede cantar victoria.

Serie Final Licey-Escogido

La situación de las Aguilas Cibaeñas es critica, pero ese mal de fondo tiene su origen en la oficina central.

La solución la tienen a un click, incorporando a Tony Peña o Félix Fermín como mánager y a Winston Llenas como el mariscal de oficina.

Mientras el hacha va y viene en el Cibao, los Tigres del Licey y Leones del Escogido destilan aroma de serie final.

Un día como hoy 1976: Los Tigres del Licey derrotan 12x2 a los Leones del Escogido, donde Pedro Borbón laboró en ocho episodios y se anotó la victoria. Borbón llegó a 800 innings lanzados en el béisbol dominicano, uniéndose al club Guayubín Olivo, Chichí Olivo y Silvano Quezada.

1981: Rafael –El Gallo- Batista, de las Estrellas Orientales, recibe bases por bolas y luego anota por doble de Bob Brenly, para sumar 342 anotadas en su gloriosa carrera, empatando con Mateo Rojas Alou en el segundo lugar de todos los tiempos. El Escogido se anotó la victoria 10x3.

1984: Rafael Landestoy, de los Tigres de Licey, en el Estadio Francisco Micheli, dispara sencillo a una recta de Lee Guetterman, siendo su hit 500 de su carrera. El Licey derrotó 3-0 a los Azucareros y Landestoy se fue de 4-1.