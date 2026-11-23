Luis Gil lanzó cinco entradas de calidad ante el Escogido, el domingo. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

El titular obligatorio del viernes 20 de noviembre y que dio la vuelta al mundo del béisbol resumió que dos temporadas después de ganar el Novato del Año de la Liga Americana, Luis Gil era dejado libre en el Bronx, cuando todavía el equipo tenía tres años de control salarial sobre él.

¿Qué deterioró la confianza de los Yankees en el azuano? La salud de su hombro derecho, que estropeó su desempeño y después de ese techo en 2024 apenas abrió 20 partidos. La pasada zafra solo tiró 27.1 entradas con efectividad de 4.61 y horribles WHIP (1.42) y FIP (7.12).

Sin embargo, es necesario contextualizar el caso de este lanzador de 28 años. Esto es un negocio y se calcula muy bien cada centavo que se invierte.

Entre el debut en Grandes Ligas y antes de alcanzar los tres años de servicios (un año son 172 días en róster de MLB o lista de lesionados) el pelotero está sujeto a salario mínimo. Entre los tres y menos de seis años hay una fórmula basada en el desempeño del curso anterior que sugiere el sueldo del próximo torneo y que, de no ponerse de acuerdo jugador y club, pueden terminar en un arbitraje.

Gil debutó en el Big Show en agosto de 2021 y es cinco campañas más tarde que supera los tres años de servicios. Devengó 2,162,500 dólares en 2026 y la fórmula sugería a los Yankees que para retenerlo (activando una opción llamada Tender) había que discutir en función de 2,300,000 dólares para 2027.

El margen de negocio

Brian Cashman no podía reducirle menos del 20 % de ese monto (460,000). Dicho esto, en Nueva York no creyeron que Gil mereciera 1,840,000 para 2027, por eso lo dejan libre, pero otros en la industria apuestan a su talento y Boston fue el primero.

El domingo, Jeff Passan, de ESPN, filtró que Gil firmó con los Tigres de Detroit para 2027 por esos 2.3 millones de dólares que los Yankees le negaron y puede agregar hasta 2 millones con su desempeño. Algo vieron en Detroit que gustó y que en la Gran Manzana no. En septiembre sabremos qué oficina acertó.

En 2022, el codo derecho de Gil fue operado con una Tommy John no regresó hasta 2024 con esas 151.2 entradas (15-7, 3.50) y 171 ponches para ganar 15-13 el Novato del Año a Colton Cower (Orioles), que pegó 24 jonrones y remolcó 69 vueltas.

Una decisión parecida tomó Filadelfia el viernes con Bryan de la Cruz. Rechazó retenerlo en función de los 1,2 millones que sugiere el Tender. En 2024, cuando alcanzó los tres años de servicios, los Piratas rechazaron los 3 millones que se sugería pagarle. De la Cruz pasó por Atlanta y Yankees en 2025 y en 2026 fichó con los Filis y en julió regresó al Gran Circo.