Ya descartado de la NCAA, RJ Luis estará con el seleccionado dominicano en la ventana ante Colombia y Chile. ( CEDIDA POR LA FEDOMBAL )

Quinn Ellis, armador británico de 23 años, juega para la Universidad de St. John´s esta temporada en la NCAA tras militar cuatro campañas en Italia, un movimiento que se proyecta le remunerará hasta 5 millones de dólares en un año a través de los NIL (derechos de nombre, imagen y semejanza).

El dominicano RJ Luis Jr. intentó regresar al básquet universitario, tras su intento fallido de anclar en la NBA, y ha tenido que desistir, si bien hasta jugó un partido con LSU, pero la amenaza de expulsar el equipo de la conferencia le hizo declinar.

La aparente contradicción entre la habilitación directa de Ellis y el bloqueo administrativo Luis Jr. expone las fisuras de la burocracia universitaria estadounidense al evaluar el profesionalismo.

Aunque ambos firmaron contratos con clubes profesionales antes de pisar el tabloncillo colegial en la zafra 2026-27, sus casos cayeron bajo dos varas reglamentarias distintas dentro del manual.

El reglamento de amateurismo de la NCAA no prohíbe automáticamente que un atleta internacional haya participado en ligas profesionales, siempre que demuestre que sus ingresos no superaron los "gastos reales y necesarios" para subsistir.

Bajo ese criterio contable, Ellis -quien disputó la Euroliga y la Serie A italiana con el Olimpia Milano en 2025-26- presentó documentación financiera que acreditaba que su remuneración en Europa (menos de 200 mil dólares) cubría esencialmente alojamiento, manutención y costos básicos de vida. Con ello, la NCAA le concedió un año.

Más duro con los estadounidenses

El caso de Luis Jr. chocó contra una regla mucho más rígida: el tránsito por el sistema de la NBA. Al declararse al Draft de 2025, quedarse fuera de la selección y rubricar contratos doble vía con el Jazz y Exhibit 10 con la filial de los Celtics en la G League, Luis Jr. activó las cláusulas de pérdida de elegibilidad que la NCAA y conferencias como la SEC aplican a quienes firman acuerdos profesionales o exceden los plazos para retirarse del Draft.

Mientras Ellis entró por una excepción diseñada para las academias europeas, Luis Jr. quedó atrapado en un candado pensado para frenar el regreso de desertores universitarios estadounidenses, requiriendo una medida judicial para anular el veto.

Por décadas se luchó en los medios y, finalmente, se ganó en los tribunales que los atletas puedan morder una parte del gigante pastel de la NCAA. Yaxel Lendeborg lo tentó en 2025, se devolvió al colegial donde ganó buen dinero y creció como jugador. Luis Jr. tomó otra vía y no funcionó.