"La ironía es una tristeza que no puede llorar y sonríe. " Jacinto Benavente “

Los Tigres del Licey y los Leones del Escogido ya están en ruta a la serie semifinal.

Un aspecto que hay que resaltar es el talento criollo de ambos colectivos. La época en que el jugador importado marcaba la diferencia es tema del pasado.

Los jugadores importados eran la espina dorsal de los equipos. Veamos algunas de sus campañas más destacadas:

Alonzo Perry, Licey, en 1953 promedió .293, con 11 jonrones, 53 remolcadas, 11 dobles, 4 triples, 16 bases robadas.

Willie Kirkland, Escogido, en 1955-56 bateó .284, con 9 jonrones, 60 hits y 37 impulsadas. Jim Beauchamp, Licey, en 1970-71 bateó .387, con 14 dobles, 6 tripes, 7 cuadrangulares y 51 impulsadas. Ralph Garr, Estrellas de Oriente, en 1970-71, 230 turnos, 58 anotadas, 105 hits, 24 remolcadas y .457 de promedio.

Hay otras temporadas brillantes de jugadores como las de Dick Stuart con las Águilas en 1957-58; Ken Landreaux, también con los cibaeños, en 1980-81; Ralph Bryant con el Escogido en 1986-87, y Steve Garvey con el Licey en 1972-73.

El tema es interesante, sobre todo a la hora de definir quién ha sido el mejor refuerzo en la Liga Dominicana.

LOS 6 HITS DE NIVAR: El domingo 30 de noviembre del 2003, en un choque de Escogido y Licey ganado por los melenudos 12 carreras por 2, Ramón Nívar disparó 6 hits en 6 turnos al bate, el único en lograrlo en la Liga Dominicana en seis visitas al pentágono.

De los seis hits de Nívar, cinco fueron sencillos (4 infield hits) y un doble. Los dos primeros al lanzador Wilton Chávez, el tercero a Héctor Almonte, el cuarto a Luis Martínez, el quinto a Pedro Liriano y el sexto a Eddy Rodríguez.

Luis Polonia fue el primero en poner la bola en seis ocasiones por terreno de nadie, pero lo hizo en siete turnos, el 24 de noviembre del 2001, en un choque donde el Licey se impuso 8-7 sobre las Águilas del Cibao.

Polonia en ese encuentro bateó para el ciclo, de 7-6, con dos anotadas y cuatro remolcadas.

HISTÓRICA: Cesarín Gerónimo, con los Tigres del Licey en la temporada 1982-83, remolcó 41 carreras para ganar el liderato y de paso impuso un récord aún vigente de más impulsadas para un bateador zurdo dominicano.

Un día como hoy En 1979, Cecilio Guante, nativo de Jacagua, es firmado por los Piratas de Pittsburgh.

En 1987, las Estrellas de Oriente vencen a los Caimanes del Sur cuatro por dos, frustrando el debut de Eduardo Denis como mánager en sustitución de Rafael Landestoy.

En 1991, Manny Ramírez cerró la temporada 1991-92 con las Águilas fallando en cuatro turnos, apenas un hit en los últimos 13 turnos para un promedio de .174.