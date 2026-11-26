Felipe Rojas Alou con el uniforme de los Yankees de Nueva York. ( ARCHIVO/ MLB )

"La historia es un incesante volver a empezar" Tucídides “

Felipe Rojas Alou fue el primer dominicano en llegar a los 200 jonrones en MLB. Lo logró el 11 de septiembre de 1972, en el desaparecido Tiger Stadium, con el uniforme de los Yanquis, dirigidos por Ralph Houk y Detroit por el temperamental Billy Martin.

Abrieron Steve Kline (Nueva York) y Fred Scherman (Detroit). Los Tigres ganaban 2-1 cuando en el cuarto episodio, los Bombarderos hicieron un rally de tres.

Bobby Murcer inició la entrada con jonrón y Alou lo siguió con otro para poner a los Yanquis arriba 3-2. El receptor Thurman Munson recibió boleto y Chuck Seelbach reemplaza a Scherman.

Johnny Callison, de emergente por Charlie Spikes, dispara sencillo y se roba la segunda. Celerino Sánchez, ponche; Gene Michael, transferencia y se roba la segunda; Steve Kline, ponche y cerró el inning Horace Clarke con elevado al central.

Este encuentro fue suspendido por lluvia en el cierre del sexto por el árbitro principal Marty Springstead. Al cierre de la década del ´70, los 200 jonrones de Felipe Alou lucían inmensos, hoy, esa cifra cualquier "alita corta" la supera volando.

Último jonrón de Sosa

En serie regular en la pelota dominicana, Sammy Sosa disparó 10 jonrones. El último lo consiguió el 29 de diciembre de 1995 en el estadio Quisqueya, siendo la víctima el lanzador Larry Thomas (Águilas). Este partido lo ganó el Escogido 4-3 y Ruddy Pemberton también voló la verja.

Castillo y Campusano

En la inauguración del campeonato 1990-91, el 19 de octubre contra las Águilas, los bates del Licey que se hicieron sentir en la victoria fueron Braulio Castillo y Silvestre Campusano que conectaron triple y sencillo.

Hit 700 de Polonia

La Hormiga Atómica, Luis Polonia, disparó su hit 700 en la Lidom el 29 de diciembre del 2004, frente a Juan Carlos Cruz (Licey). Un sencillo al prado derecho en el tercer episodio.

Franco y el bateo

Julio César Franco, luego de ocho temporadas con los Leones del Escogido, en 1991-92 hizo su debut con las Estrellas de Oriente, cuando en la serie regular participó en 7 partidos, y coleccionó 3 hits en 25 turnos para .120 de average, su peor en la Liga Dominicana.

Peor récord

Los Gigantes del Cibao, en la temporada 1998-99, ganaron 9 juegos y perdieron 51. En esa temporada Plácido Polanco estuvo en el equipo y bateo .229, siendo cambiado el 3 de diciembre a los Leones del Escogido por 8 jugadores.

Licey en la decada ´70

Los Tigres del Licey, en la década del ´70 (1970-71, 1972-73 y 1979-80), ganaron la serie regular, luego se impusieron en la ronda final y se llevaron el cetro de la Serie del Caribe.

Es válido precisar que en esa época, el ganador de la serie regular se sentaba a esperar el ganador de la ronda semifinal para disputar la serie final.

UN DÍA COMO HOY 1974: Jesús Rojas Alou conecta 3 hits (incluido un triple) y Pedro Borbón lanza juego completo en el triunfo 8-4 del Licey sobre las Águilas Cibaeñas.

1995: Leones del Escogido vence 6-2 al Licey apoyado en Liván Hernández para igualar a 342 los enfrentamientos históricos entre ambos rivales.

2002: Tigres del Licey blanquea 2-0 a los Gigantes del Cibao con jonrón de dos carreras de D´Angelo Jiménez y el pitcheo de Salomón Torres.