Cómo el VAR ayudó a mejorar las en jugadas en fútbol

El VAR elevó a un 96,92% el acierto y dejó en un porcentaje del 1,68 el error en las decisiones sobre penaltis de la temporada que acaba de terminar, en la que corrigió 44 errores y dejó sin subsanar 25, según el análisis hecho este miércoles por el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El presidente del organismo, Carlos Velasco Carballo, y el director del VAR, Carlos Clos Gómez, expusieron los datos estadísticos de la temporada 2018-2019, en la que el uso por primera vez del VAR permitió también un 98,32% de acierto en las tarjetas amarillas (1,68% de error) y un 94,61% (5,39% de error) de atino en la señalización del fuera de juego.

El porcentaje de goles con intervención del VAR fue de un 9,5% y en total se chequearon 4.293 incidentes, con una media de 12 por partido. Los árbitros hicieron 66 revisiones en la pantalla del campo y 55 decisiones se tomaron por hechos factuales sin hacerlas con un tiempo medio de intervención fue 83 segundos y de 129 segundos cuando hubo revisión en la pantalla.

Las protestas y las simulaciones también bajaron según el CTA, cuyo presidente, Carlos Velasco, aseguró que el VAR forma parte del arbitraje, pero no es todo el arbitraje, y que los colegiados españoles “se han adaptado de forma extraordinaria”.

“Parece que llevamos toda la vida con VAR. Estamos satisfechos. Los errores han sido porque el VAR no ha entendido que era un error claro y manifiesto. El mundo cree en el VAR porque piensa que la decisión que se va a tomar es la correcta, pero hay países donde el 25% de las veces en que ha intervenido no lo era. Cuando lo hace en España en el 93% de las ocasiones era claramente correcta, señaló.

El presidente habló de aspectos a mejorar e hizo autocrítica tras indicar que la filosofía del Comité “es no entrar en jugadas grises”. “Hemos insistido hasta la saciedad en que pusieran la línea de intervención muy alta para no caer en intervenir mucho. Preferíamos ir a limpiar los errores donde no hubiera discusión en lugar de crear un debate nacional”, dijo.