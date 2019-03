$!Cristian Cruz: “No me siento el Golden State de la Liga”

Comenzar con dos victorias no pone a las Caribeñas a regodearse con el lujo del ser consideradas las favoritas para ganar el título por segundo año corrido.

Luego de ganar su partido números dos de la Liga Superior de Voleibol, en igual cantidad de salidas, el dirigente del equipo rechaza confiarse en que serán los campeones.

“No me siento favorito por los nombres”, señaló Cristian Cruz por tener en Caribeñas al menos cinco jugadoras que han estado en el equipo de mayores y seis cuando se integre Lisvel Eve Mejía. Brayelin Martínes es una duda, pero serían siete si se da la remota oportunidad de que juegue. “Tengo un grupo de nombres con los que siento que puedo ser campeón. No me siento el Golden State de la Liga”, dijo Cruz .

Caribeñas New Horizons venció 3-1 (25-18/25-23/23-25/25-14) ayer en el Palacio Nacional de Voleibol Gioriber Arias a las Guerreras que caen por segunda vez. “Esto está empezando ahora. Es muy pronto. Realmente no hay que desesperarse”, señaló Prisilla Rivera. Erasma Moreno lideró el triunfo con 22 puntos, Annerys Valdez y Vielka Peralta 16 cada una y con 14 Cándida Arias. Por las Guerreras, Dahiana Burgos 16 y Prisilla Rivera 15.

Por primera vez se jugó a las 11:00 a.m. en jornada dominical en la historia del voleibol local.