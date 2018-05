Cristóbal Marte sobre el uso de Brayelin: “No hay ningún problema

SANTO DOMINGO. Las Caribeñas marcaron el reinicio del voleibol distrital, después de 12 años de ausencia.

Ocurrieron cosas y las veremos en una breve sinopsis y consecuente reacciones.

La situación: Partido 7-0, tercer set del quinto y decisivo partido de la serie final; ambos equipos empatados a un set y Cristo Rey con ese gran arranque sobre las Caribeñas.

El hecho: El dirigente de las Caribeñas decide traer a cancha a su gran carta de triunfo, Brayelin Martínez y con ella gana así el campeonato del torneo de voleibol superior del Distrito Nacional.

Reacción: El dirigente de la selección nacional de voleibol de mayores, Marcos Kwiek, increpa a Cristian sobre su movimiento en tanto gesticula un no con su dedo índice, desaprobando la entrada a cancha de Brayelin.

La respuesta: Cristian pasa de lado la sugerencia de Kwiek, su superior en la dirección técnica del programa de selecciones nacionales femeninas.

Reacción 2: Kwiek abandona el partido y se marcha del Palacio Nacional de Voleibol Ricardo Gioriber Arias.

Resultado: Brayelin, bueno, Caribeñas ganan el set en cuestión 25-21 y luego siguen para ganar el cuarto y así levantar el trofeo de campeona (s) del recuperado torneo de voleibol distrital.

La opinión de Cristian: “Yo asumo la responsabilidad”, dijo Cruz después del partido.

La realidad: La jugadora estuvo inscrita en todo momento desde el inicio del torneo y no es un secreto que ella quería jugar.

Veamos ahora otro punto de vista, que contiene la opinión del director de las Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte:

La calma debe primar alrededor de la selección nacional de mayores. Es el interés del director del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte, luego de que el domingo, “una perla” llamada Brayelin Martínez entrara a juego por las Caribeñas, a solicitud de su dirigente Cristian Cruz, en el quinto y decisivo partido de la serie final del torneo de voleibol distrital contra Cristo Rey.

El dirigente de la selección mayor, Marcos Kwiek, reaccionó luego de la decisión de Cruz de incluir a Brayelin y no obtemperar a su petición. Kwiek entonces se marchó del partido y del Palacio Nacional de Voleibol Ricardo Gioriber Arias.

Marte no vio el final del juego, pues luego de ver el inicio se marchó fuera del país. Posteriormente las Caribeñas se proclamaron campeonas del recuperado torneo distrital al vencer 3-1 a Cristo Rey.

“Ella está inscrita en la hoja de anotación, todo jugador que está inscrito en la hoja de anotación, el entrenador tiene derecho a ponerla a jugar”, explica Marte, quien felicitó a las Caribeñas por su triunfo, a Brayelin, a su presidente Augusto Castro, a Cruz y a Ángel Rivas por la realización del torneo.

Y “si hacen un draft de una jugadora es para que juegue. No es para que se quede sentada. Entonces no hay un ningún problema”, dijo.

Aún así “había un acuerdo de caballeros y hasta el día de hoy (el domingo) se estuvo respetando. Técnicamente él tenía esa jugadora inscrita y técnicamente las jugadoras que están en la hoja de anotación pueden jugar, entonces se rompió el acuerdo de caballeros, pero yo no puedo obligar a una gente a que mantenga un acuerdo de caballero”.

Garantizó que “ese inconveniente la próxima vez no va a existir”, pues jugadoras que vengan de distintos torneos no o estén en proceso de recuperación no jugarán.

Marte no asegura si habrá sanción, por sentir que en parte es su responsabilidad, al permitir que Martínez fuera drafteada. “Tengo que analizar eso. Tengo que ser justo”, dijo.

Según fuentes del voleibol, Brayelin sería dejada fuera del equipo que irá a la Liga de Naciones, el 10 de mayo o de la Copa Panamericana en el país. Se plantea aquí un asunto de autoridad que será tratado al regreso de Marte.