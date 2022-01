Frías gana dos y pool paga más de 6 mil en carrera hípica del V Centenario

Jesús Frías ganó con los ejemplares La Gioconda y luego Hank The Tank. ( Fuente Externa )

El Jinete Jesús Frías ganó las dos primeras competencias la tarde del martes en el Hipódromo V Centenario en una cartelera donde el pool tuvo un dividendo de 6,657 pesos a los que acertaron los seis ganadores de la combinación (4-6-1-6-2-("1","4",5)), de igual modo los que obtuvieron cinco ganadores recibieron 188 pesos, por partes.

El ejemplar Inmenso (5) que ganó la sexta carrera fue el favorito en la banca de primera y sustituto de Cosmic Crusader (1) y Sebastian Side (4) que fueron retirados. El pool de cinco tuvo pago de 4,535 pesos a la combinación (6-1-6-2-("1","4",5).

Jesús Frías llevó al círculo de los ganadores a La Gioconda (4) de la primera y Hank The Tank (6) de la segunda, mientras que su hermano Edwin ganó la tercera con My Cousin Ana (1). En la cartelera también ganaron Inmaculado (6) en la cuarta carrera, All Good (2) en la quinta e Inmenso (5) de la sexta.

La superfecta (4/ 6/ 3/ 7) de la primera carrera pagó 5,380 pesos y la combinación (6/ 2/ 1/ 3) de la cuarta sufragó 3,825. Las carreras del V Centenario regresan este sábado 15 de enero con una programación de seis excitantes carreras.