Firman acuerdo para celebrar Panamericano de Triatlón 2022

Making Waves a través de su división de negocios, Marca Deportiva, firmó un convenio interinstitucional con Puntacana Resort & Club en el cual acordaron desarrollar el evento deportivo internacional Panamericano de Triatlón 2022 en las paradisíacas playas de Punta Cana.

Gracias a esta firma, se hace oficial el trabajo colaborativo entre ambas empresas para realizar el evento en las instalaciones de Playa Blanca Puntacana Resort & Club, The Westin Puntacana Resort & Club y el Four Points by Sheraton Puntacana Village, siendo estos los epicentros oficiales de la actividad a celebrarse los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de junio del presente año.

El evento deportivo internacional, que comprende las disciplinas deportivas de la natación, el ciclismo y la carrera de a pie, tiene como objetivo impulsar a las nuevas generaciones de deportistas, así como visibilizar nuevos talentos y apoyar el desarrollo del deporte, dándole la oportunidad a 700 atletas, procedentes de 30 países de competir en las categorías junior, elite y masters.

“Este acuerdo representa un hecho sin precedentes, ya que el mismo permitirá que el deporte siga creciendo en nuestro país y sea mejor posicionado en aguas extranjeras por la calidad en el desarrollo de estas actividades y el rendimiento de nuestros atletas”, expresó Eduardo Briceño, CEO de Making Waves y organizador del evento, quien de igual forma agradeció a Puntacana Resort & Club por la oportunidad de que atletas nacionales e internacionales vean en sus playas una casa para establecerse y desarrollarse deportivamente.

En ese sentido, Manuel Sajour, director ejecutivo de Mercadeo de Puntacana Resort & Club, afirmó: “es un honor formar parte de iniciativas que promuevan la belleza y versatilidad del destino Punta Cana, a través de la oportunidad de impulsar el desarrollo y crecimiento deportivo de la juventud dominicana”.

Tanto Puntacana Resort & Club como Making Waves se comprometieron en desarrollar este tipo de eventos para generar oportunidades de empleos, visibilidad de las marcas locales ante la exposición internacional y en beneficio de la salud mental y física de la población, con el fin de que muchos puedan incursionar en el deporte y disfrutar de nuevos espectáculos que unifiquen y permitan ver de otra manera los atractivos turísticos de la República Dominicana a través del deporte.