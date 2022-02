Inauguran una Copa Colegial de voleibol femenino

El equipo de la Academia de Voleibol PCVA y el Ergos, salieron victoriosos en la primera jornada de la Copa Colegial PCVA, que se inauguró este fin de semana, en dos categorías, en el pabellón de este deporte en el Centro Olímpico.

La Copa está dedicada al director del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte.

PCVA venció por 25-14 y 25-19 al Bávaro Bilingual School y el Ergos al New Horizons por 25-22/23-25/15-13 en la categoría sub 17.

En la división sub14, New Horizons venció 25-18 y 25-14 al Santiago PCVA, mientras el Colegio Bautista Cristiano se impuso 25-2/25-12 al Colegio Loyola.

El torneo, que está patrocinado por Pizzarelli en esta primera etapa, es presidido por el presidente de la Academia PCVA, Julio López y tiene como directora general a la exintegrante de la selección nacional e inmortal dominicana de este deporte, Cosiris Rodríguez.

La directora de Marketing, de Pizzarelli, Nicole Álvarez, dijo que que la entidad que representa está muy contenta de patrocinar este evento.

El torneo se estará jugando sábado y domingo durante cinco fines de semana.

Los equipos participantes son, en sub17, New Horizons (Santo Domingo), Ergos Bilingual School, PCVA, Bávaro Bilingual School, Colegio Loyola, Colegio Bautista Cristiano. Y en sub14, New Horizons (Santo Domingo); New Horizons (Santiago); Bávaro Bilingual School, PCVA, Colegio Loyola y Colegio Bautista Cristiano.