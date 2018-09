Doble medallista en Barranquilla encabeza actuantes en el X Ceremonial del Salón de la Fama de SPM

Juan Eric Yermenos, presidente del Salón de la Fama, informó que Santana portará la Bandera Nacional y estará acompañada por otras pesistas que lograron preseas, como Carolanni Reyes y Beatriz Pirón, así como por Johanna Pimentel y Florkidia Puello, miembros del seleccionado de balonmano femenino que ganó el oro derrotando en la final al equipo de Puerto Rico.

Recordó que serán exaltados los ex beisbolistas profesionales Armando Benitez, Luis Castillo y el amateur Luis Velásquez Banks, la basquetbolista Wanda Peguero, el ex boxeador Francisco Alvarez, la ex pesista Miosotis Heredia y Juan Niemen, escogido como propulsor. De manera respectiva, tendrán como edecanes a Jesús Colomé, Frank Belboda, Luis Velásquez hijo, Enmanuel Merk, Rafael de la Cruz, Salatiel Eliud Heredia y George O. Reilly.