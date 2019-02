$!Dominicana tiene más de 200 jugadores en los campos de entrenamientos

En la Liga Americana hay 104

En roster de 40: Frankie Montás P, Fernando Rodney P, Jorge Mateo SS, Luis Barrera OF, Ramón Laureano OF.

En roster de 40: Alex Colomé P, Reynaldo López P, Juan Minaya P, Iván Nova P, Welington Castillo C, Micker Adolfo OF, Leury García OF, Eloy Jiménez OF.

En roster de 40: Albert Abreu P, Domingo Acevedo P, Dellin Betances P, Domingo Germán P, Luis Severino P, Gary Sánchez C, Hanser Alberto IF, Miguel Andújar 3B.

En la liga Nacional hay 102

División Este (41)

Atlanta (3)

En roster de 40: Arodys Vizcaíno P, Huáscar Ynoa P.

Invitados: Luis Marte SS.

Miami (12)

En roster de 40: Sandy Alcántara P, Julián Fernández P, Jarlin García P, Merandy González P, Jorge Guzmán P, José Ureña P, Starlin Castro 2B, Magneuris Sierra OF.

Invitados: Héctor Noesí P, Pedro Álvarez 1B, Gabriel Guerrero OF.

Filadelfia (11)

En roster de 40: Enyel De Los Santos P, Seranthony Domínguez P, Edgar García P, Adonis Medina P, Héctor Neris P, Juan Nicasio P, Maikel Franco 3B, Jean Segura SS.

Invitados: Edward Paredes P, Deivi Grullón C, Malquin Canelo SS.

Nueva York (7)

En roster de 40: Jeurys Familia P, Franklyn Kilomé P, Robinson Canó 2B, Amed Rosario SS, Juan Lagares OF.

Invitados: Arquímedes Caminero P, Rymer Liriano OF.

Washington (8)

En roster de 40: Jimmy Cordero P, Wander Suero P, Raudy Read C, Pedro Severino C, Wilmer Difó IF, Víctor Robles OF, Juan Soto OF.

Invitados: José Marmolejos 1B.

División Central (32)

Chicago (4)

En roster de 40: Randy Rosario P, Pedro Strop P.

Invitados: Carlos Ramírez P, Cristhian Ramírez IF.

Cincinnati (7)

En roster de 40: Luis Castillo P, Jose López P, Keury Mella P, Wandy Peralta P, Jesús Reyes P, José Sirí OF.

Invitados: Arístides Aquino OF.

Milwaukee (4).

En roster de 40: Marcos Diplán P, Freddy Peralta P.

Invitados: Ángel Perdomo P, Miguel Sánchez P.

Pittsburgh (10)

En roster de 40: Michael Féliz P, Jesús Liranzo P, Richard Rodríguez P, Edgar Santana P, Erik González IF, Starling Marte OF, Gregory Polanco OF, Pablo Reyes OF.

Invitados: Roberto Gómez P, Francisco Liriano P, Melky Cabrera OF.

San Luis (7)

En roster de 40: Génesis Cabrera P, Carlos Martínez P, Alex Reyes P, Yairo Muñoz IF, Marcell Ozuna OF.

Invitados: Francisco Peña C, Julio Rodríguez C.

División Oeste (29)

Arizona (6)

En roster de 40: Joel Payamps P, Emilio Vargas P, Domingo Leyba 2B, Ketel Marte IF, Sócrates Brito OF.

Invitados: Rubby De La Rosa P.

Colorado (3)

En roster de 40: Yency Almonte P, Carlos Estévez P, Raimel Tapia OF.

Invitados: ninguno.

Los Ángeles (4)

En roster de 40: Pedro Báez P, Yimi García P, Dennis Santana P.

Invitados: Daniel Corcino P.

San Diego (11).

En roster de 40: Miguel Díaz P, Dinelson Lamet P, Luis Perdomo P, Francisco Mejía C, Manny Machado SS-3B, Franchy Cordero OF, Manuel Margot OF, Franmil Reyes OF.

Invitados: Webster Eivas C, Aderlin Rodríguez 1B, Fernando Tatis hijo SS.

San Francisco (5)

En roster de 40: Melvin Adón P, Johnny Cueto P, Reyes Moronta P, Abiatal Avelino SS.

Invitados: Hamlet Marte C.