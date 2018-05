Frank Thomas publicará libro de cocina

ESTADOS UNIDOS. Como jugador de béisbol, Frank Thomas era conocido como el "Big Hurt” debido a su tamaño 6'5 ", más de 240 libras y el daño que podía hacer como bateador.

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown llevará su juego de la caja de bateo a la parrilla del patio trasero, con su nuevo libro de cocina, The Big Hurt's Guide to BBQ and Grilling.

El portal web athlonsports.com entrevistó al ex jugador en esta nueva faceta en su vida. Mientras crecía, ¿quién atendía la parrilla en las comidas al aire libre de la familia?

“Mi papá. No teníamos mucho dinero, pero los fines de semana teníamos barbacoa. Mi papá era el rey de las costillas. Podía asar durante 10 horas seguidas”.

Cuéntame sobre tu restaurante, Big Hurt Brewhouse

Comenzó porque quería tener mi propia cerveza (Big Hurt Beer). Entonces, soy un gran fanático de la comida. Chicago es conocida por una gran cantidad de excelentes restaurantes diferentes con vínculos deportivos, así es como comenzó todo. Tenemos buena comida y bebidas y la gente lo ama.

¿Quién es tu bateador favorito para ver en estos días?

Miguel Cabrera es mi favorito de todos los tiempos porque me recuerda mucho a mí mismo.

¿Cuál es tu memoria de béisbol favorita?

Entrar al Salón de la Fama en 2014. El béisbol es una rutina larga, y poder jugar 19 temporadas en Grandes Ligas es especial, pero todo llega a ese momento final. Estoy feliz de decir que mi momento final fue ingresar al Salón de la Fama.