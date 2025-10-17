Futbolistas de LaLiga realizarán protesta simbólica por partido en Estados Unidos

Momento de acción de un partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Barcelona ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció este jueves una "protesta simbólica" al inicio de cada partido de la 9ª fecha de LaLiga con motivo de la deslocalización del partido Villarreal-FC Barcelona, que está previsto se dispute el 20 de diciembre en Miami (Estados Unidos).

"Durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos", indicó la AFE en un comunicado.

El sindicato de futbolistas españoles, que no precisó la naturaleza de esa protesta, precisó que cuenta con el apoyo de los capitanes de los equipos de la primera división española.

La AFE explica en su comunicado que el proyecto de deslocalizar un partido "no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte" y pidió que se garantice "la protección de sus derechos laborales (de los futbolistas) y el cumplimiento de la normativa actual".

Según medios españoles, la protesta consistirá en que los 22 futbolistas sobre el terreno de juego permanezcan quietos durante los primeros segundos de los partidos.

Javier Tebas, presidente de la LaLiga, anunció el 8 de octubre que el Villarreal-Barcelona, de la decimoséptima fecha del campeonato español, se disputará el 20 de diciembre en Miami.

