Alemania y Países Bajos aumentan a 34 el número de equipos clasificados para el Mundial

Momento de acción del partido entre Alemania y Eslovaquia en los clasificatorios al Mundial de Fútbol de norteamérica que se celebrará en 2026. ( AFP )

Alemania, que goleó 6-0 a Eslovaquia, y Países Bajos, que lo rubricó con un 4-0 a Lituania, lograron este lunes el billete para el Mundial 2026, para el que ya hay 34 selecciones clasificadas.

34 de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Con Alemania y Países Bajos son siete las selecciones de Europa con la clasificación asegurada.

Son las siguientes:

. Anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México.

. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

. Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.

. Oceanía: Nueva Zelanda.

+ Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia. EFE

