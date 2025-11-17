Alemania y Países Bajos aumentan a 34 el número de equipos clasificados para el Mundial
La competencia que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá tiene 48 plazas
Alemania, que goleó 6-0 a Eslovaquia, y Países Bajos, que lo rubricó con un 4-0 a Lituania, lograron este lunes el billete para el Mundial 2026, para el que ya hay 34 selecciones clasificadas.
34 de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Con Alemania y Países Bajos son siete las selecciones de Europa con la clasificación asegurada.
Son las siguientes:
. Anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México.
. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.
. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
. Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.
. Oceanía: Nueva Zelanda.
- + Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia. EFE
apa/sab