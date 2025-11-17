×
Alemania y Países Bajos aumentan a 34 el número de equipos clasificados para el Mundial

La competencia que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá tiene 48 plazas

    Alemania y Países Bajos aumentan a 34 el número de equipos clasificados para el Mundial
    Momento de acción del partido entre Alemania y Eslovaquia en los clasificatorios al Mundial de Fútbol de norteamérica que se celebrará en 2026. (AFP)

    Alemania, que goleó 6-0 a Eslovaquia, y Países Bajos, que lo rubricó con un 4-0 a Lituania, lograron este lunes el billete para el Mundial 2026, para el que ya hay 34 selecciones clasificadas.

    34 de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Con Alemania y Países Bajos son siete las selecciones de Europa con la clasificación asegurada. 

    Son las siguientes: 

    . Anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México.

    . Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

    . África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

    . Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

    . Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.

    . Oceanía: Nueva Zelanda.

    • + Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia. EFE

