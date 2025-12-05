La justicia turca ordena arresto de 29 futbolistas en caso de apuestas

La justicia turca ordenó el viernes la detención de 46 personas, entre ellas 29 futbolistas, en el marco de una investigación sobre apuestas relacionadas con partidos de fútbol, anunció la fiscalía de Estambul.

Veintisiete de los jugadores son sospechosos de haber apostado en partidos de su propio equipo, precisó la fiscalía en un comunicado.

Entre ellos figura Metehan Baltaci, jugador del Galatasaray, el vigente triple campeón de Turquía, indicó la fiscalía, que no reveló la identidad de los otros 26 jugadores implicados.

Mert Hakan Yandas, jugador del Fenerbahçe, otro gran club de Estambul, es sospechoso de haber apostado en diversos partidos a través de una tercera persona.

La justicia también ordenó el arresto de los presidentes de dos clubes sospechosos de haber "intentado influir en el resultado" de un partido que los enfrentó en tercera división durante la temporada 2023-2024.

En total, 35 de las 46 personas buscadas han sido detenidas hasta ahora.

La investigación de la fiscalía de Estambul, que sacude al fútbol turco, ya había conducido a principios de noviembre al encarcelamiento de seis árbitros y del presidente del Eyüpspor, un club de primera división.

La Federación Turca de Fútbol (TFF), que afirma querer "limpiar" el fútbol turco, había suspendido unos días antes a cerca de 150 árbitros hallados culpables de haber apostado en partidos.

Veinticinco jugadores de primera división y cerca de 1.000 más que juegan en segunda, tercera y cuarta divisiones también recibieron en noviembre suspensiones de hasta doce meses.