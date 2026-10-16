"Rendir es saber rodearse": Varane crea una plataforma para asesorar futbolistas

Raphaël Varane fue campeón de Champions con el Real Madrid y del Mundo con Francia. ( AFP )

El exfutbolista francés Raphaël Varane ha creado una plataforma para acompañar a los futbolistas tanto para ocuparse de su salud como para gestionar su patrimonio, dos aspectos que suelen dejar a un lado mientras están compitiendo.

"A menudo estamos poco preparados para tomar decisiones", admitió el exdefensor del Real Madrid, con el que ganó cuatro Champions y tres ligas, y campeón del Mundo con Francia en 2018.

Desde muy jóvenes, los futbolistas están confrontados con la gestión de importantes sumas de dinero, así como a lesiones que pueden perjudicar sus carreras.

A sus agentes o abogados, Varane y sus socios desean asociar ahora un gestor de patrimonio para optimizar sus ganancias, así como un médico para preservar su salud; es decir, un entorno capaz de responder a todo tipo de problemas con los que se encuentren durante su trayectoria deportiva.

Un agente de futbolista gestiona "un proyecto deportivo, pero no un proyecto de vida", explica a la AFP el director de la agencia de consultoría en comunicación Sport Market, Bruno Bianzina.

- Un "ecosistema sano" -

Varane, retirado en 2024 con solo 31 años, ha lanzado la agencia "+ Fort" (Más fuerte), junto a Guillaume Lucchini, especialista en gestión patrimonial, y Hervé Silbert, cirujano ortopédico.

Durante su carrera, un jugador debe tomar "decisiones de jefe de empresa mientras está centrado en el terreno de juego" y sometido a la presión del resultado, explica Raphaël Varane, que aspira a crear un "ecosistema" sano alrededor del jugador.

Para Lucchini, el perfil financiero de un futbolista es específico: "La carrera es muy corta, pero los desafíos financieros son muy importantes". Con frecuencia se dan casos de deportistas en bancarrota tras malas inversiones.

Y como el cuerpo es la principal herramienta de trabajo del futbolista, la que les permite ganar dinero, el exjugador del Real Madrid ha hecho de la salud el otro pilar de su proyecto.

Más ahora, cuando la integridad física de los jugadores se ve mermada por unos calendarios infernales, denunciados de forma recurrente por el sindicato mundial de futbolistas profesionales (FIFPro).

- La salud mental ya no es un tabú -

Para Varane, el club tiene una "visión a corto plazo, en la que se piensa en el próximo partido, con una urgencia de resultados" y en la que los objetivos deportivos prevalecen sobre la salud de los futbolistas.

Desde hace varios años, Varane también se ha implicado para reforzar la prevención de los problemas de salud ligados a las conmociones cerebrales.

"Es un verdadero reto sanitario, puede incluso ser vital", dice.

Más allá de la condición física, la salud mental es cada vez menos un tema tabú en un entorno de alto rendimiento que hasta ahora dejaba poco espacio para estas cuestiones.

Junto a otros campeones del mundo de 2018, Samuel Umtiti ha realizado un documental para crear "las condiciones de una palabra más libre sobre el tema" de la salud mental.

"Catorce años al más alto nivel me han enseñado una cosa: rendir es también saber rodearse", concluye Varane.