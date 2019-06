$!Brasil juega como Brasil y pavimenta camino para su novena Copa América

Creación, precisión y efectividad. Tite pidió creer en la evolución de Brasil, que golea 5-0 a Perú, reenamora a su ‘torcida’ y se encamina hacia cuartos de final en busca de su novena Copa América donde, ahora sí, juega de local.

El seleccionador de la Canarinha, si bien había vencido a Bolivia (3-0) y empatado sin goles con Venezuela, no había encantado con el ‘jogo bonito’ tradicional del país de la samba.

La hinchada reclamaba por la falta de “finalización”, sobre todo ante la Vinotinto, y ya había abucheado a sus seleccionados. El esquema de Neres por izquierda y Richarlison por derecha no le daba resultado en goles.

Dos de las anotaciones ante Bolivia habían sido de un volante, Philippe Coutinho, y la tercera fue de una variante en el segundo tiempo: Everton por Neres.

Ante Bolivia, la presencia del atacante del Gremio fue reclamada, y Tite decidió ponerlo recién en los últimos minutos. El cambio en el ritmo del juego fue notorio.

El juego contra Perú en el Arena Corinthians, donde Tite se glorificó como técnico, era un desafío. El diseño de este coliseo del fútbol acerca a las tribunas. Si Brasil fallaba, el rechazo de la ‘torcida’ sería aplastante.

“La hinchada fiel no abuchea, la hinchada fiel apoya los 90 minutos”, dice el cuarto mandamiento del ‘Corinthianismo’ estampado en las paredes de su coliseo. Esta vez se cumplió.

-Sin Neymar pero con Everton-

Tite tiene como brazo derecho a un hábil estratega, Cleber Xavier, que anota cuántas finalizaciones tienen sus atacantes, cuantas llegadas... todo. Tenía la cosa clara.

Ante la falta de un Neymar gambeteador -ausente por lesión- necesitaban desequilibrio. La solución era colocar desde el inicio a Everton y a Gabriel Jesús.”Llamé a los cinco (Neres, Richarlison, Everton, Willian y Gabriel Jesús) y les dije: cada uno tiene una característica diferente”, contó Tite.

“Dijo que iba a hacer cambios y dar oportunidad a los dos (Everton y Gabriel Jesús) y que entendiéramos. El que entra es porque está jugando muy bien”, contó Neres.

“Él conversó con nosotros, nos dijo que iba a optar por nosotros, que estábamos preparados para la oportunidad. Hicimos un gran juego y mostramos nuestra fuerza”, contó Everton después.

Ya el ataque por el centro lo tenía garantizado con Firmino.

-La práctica hace al maestro-

Tite colocó a Coutinho entre el central Araujo -reemplazante de un lesionado Zambrano- y el lateral Advíncula, mientras que por la izquierda caía Everton.

La situación se le complicó al hombre del Rayo Vallecano, que no sabía si detener a Everton o evitar que el volante del Barcelona se le colara. Y el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, pareció no leer esa parte del partido. O no tenía con qué.

Tite había prometido mejorar el “proceso creativo”, y la “finalización”. Y eso se logra con trabajo.

“En juegos de alto nivel la mayoría de los primeros goles salen con el balón detenido. Estábamos trabajando en eso, no solo ofensiva sino defensivamente”, confesó el central Thiago Silva quien, ante un tiro de esquina, pivoteó la bola para que Casemiro conectase el primero contra los incas.

En tanto, el quinto gol a cargo de Willian desde fuera del área fue una jugada también ensayada, confesó Cleber.

-”La causa es nuestra”-

En el Arena Corinthians, Brasil sólo encontró amor.

“Había avisado que el ambiente aquí iba a ser diferente, y lo que quiero transmitir (a la hinchada) es que la causa es nuestra”, dijo el capitán Dani Alves.

“En Bahía (ante el juego con Venezuela) nos abuchearon, pero están abucheando a su propio país. Tenemos que tener el placer de estar jugando aquí, de representarlos”, agregó el lateral del PSG.

“La ‘torcida’ tuvo ‘nota 10’ (excelente), y cuando hay esa conexión y esa buena vibra, el resultado llega y los jugadores son más osados, crean y tienen una gran presentación”, agregó.

Thiago Silva elogió el trabajo de la zaga, que no ha recibido goles en estos tres duelos.

“Tenemos una gran defensa porque tenemos un gran ataque. Marcamos cuando la bola llega atrás, y la defensa ha dado un gran apoyo para que la bola llegue adelante con calidad y posibilidad de hacer gol”, sostuvo.

Dani Alves pidió mirar adelante. “Ahora a esperar, hay que prepararnos bien. Sudamérica es muy complicada, no se puede dudar de ningún rival, estamos para lo que nos toque”, sostuvo.

La noche del domingo los brasileños viajan a Porto Alegre a esperar a su rival de cuartos de final, al que enfrentarán el 27 de junio.