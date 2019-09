$!El Real Madrid resucita ante el Sevilla y el Athletic es nuevo líder

El Real Madrid resucitó en un feudo tradicionalmente adverso como el Ramón Sánchez Pizjuán, donde se llevó la victoria (0-1) con un tanto del francés Karim Benzema ante el Sevilla, que cedió el liderato de LaLiga Santander al Athletic Club, victorioso en el duelo vasco frente al Alavés (2-0).

La diferencia de goles sitúa al conjunto de Gaizka Garitano en punta con los mismos puntos que el cuadro de Zinedine Zidane y con uno más que el cuarteto formado por Granada, Real Sociedad, Sevilla y Atlético de Madrid. El Barcelona, defensor del título, transita a cuatro.

Encontró por fin el Real Madrid una versión sólida. Cuando menos se esperaba, después del nefasto encuentro del Parque de los Príncipes, ante el líder de su exJulen Lopetegui, desplegó un ejercicio colectivo que aplacó a un Sevilla que no pudo dar continuidad a su buen inicio de temporada.

Zidane confió en el bloque que sucumbió ante el PSG y esta vez encontró la respuesta ansiada por el técnico y la afición. El Sevilla lo intentó, pero le faltó profundidad y remate. Una combinación por la derecha entre el galés Gareth Bale y Dani Carvajal acabó en un centro del madrileño que aprovechó, con un perfecto testarazo, Benzema.

Un gol más le daba el liderato, pero el Real Madrid apostó por no arriesgar y tratar de frenar a un Sevilla que quiso pero no pudo. Soñó con las tablas el cuadro de Lopetegui. Marcó, por medio de otro exblanco como el mexicano ‘Chicharito’ Hernández, pero en fuera de juego. El equipo blanco, de verde en esta ocasión, salía airoso de un coliseo donde no ganaba desde el 2 de mayo de 2015, con la autoestima recuperada en un momento en el que la crisis sobrevolaba el Bernabéu y las críticas hacia técnico y jugadores arreciaba.

El Athletic se benefició de este resultado. Primero exprimió su fortaleza en San Mamés en el duelo vasco ante el Alavés, al que superó con tantos de Raúl García, de penalti, y del capitán Iker Muniain. El resultado del Ramón Sánchez Pizjuán le hizo lider, algo que no conseguía en la quinta jornada desde el año 1993, si bien fue líder en la primera fecha del curso 2005-2006 tras ganar 3-0 a la Real Sociedad.

El equipo donostiarra también vive un ilusionante inicio de temporada. Logró su segunda victoria seguida en el feudo del Espanyol (1-3), que cae a la zona de descenso tras haber perdido sus tres encuentros en el RCDE Stadium.

Con Mikel Oyarzábal y Martin Odegaard estelares, el equipo de Imanol Alguacil dio un recital a la contra. El brasileño Willian Jose (m.18 y 34) encarriló el triunfo de la Real Sociedad, porque el autogol de Joseba Zaldua (m.71) fue tan solo un susto. El joven sueco Alexander Isak (m.75) cerró el triunfo de la escuadra vasca.

No acaba de tomar el pulso el Valencia. Inmerso en una situación institucional más que complicada, con la afición contra la propiedad del club, dio un nuevo paso atrás después de haber tomado aire con el triunfo ante el Chelsea en Stamford Bridge, que podía haber sido un punto de inflexión.

Lejos de confirmar la recuperación, el cuadro de Albert Celades, relevo del destituido Marcelino García Toral, pinchó ante el colista Leganés (1-1), cuyo esfuerzo colectivo en la contención encontró el primer punto del curso liguero, aunque sigue siendo el ‘farolillo rojo’ de la tabla.

Ni siquiera supo aprovechar el Valencia el hecho de adelantarse en el marcador con un penalti transformado por Dani Parejo a los 21 minutos. Óscar Rodríguez no tardó en igualar (m.35) y pese a sus esfuerzos el Leganés se pertrechó bien. Hasta en la última acción tuvo su oportunidad para ahondar en la herida local.

El Getafe sí que parece haber encontrado el camino después de reestrenarse en Europa con victoria -ante el Trabzonspor turco-. Tres días después el equipo de José Bordalás por fin consiguió su primera victoria de la temporada liguera, al imponerse por 4-2 al Mallorca.

Tras perder justo antes de viajar a Antonio Raillo por problemas físicos, al cuadro balear se le puso todo en contra. Iddrisu Baba se marcó en propia portería a los siete minutos y poco después el ghanés se tuvo que retirar lesionado junto a Salva Sevilla. Vicente Moreno, técnico del cuadro isleño, debía ‘gastar’ dos cambios a la vez muy pronto.

El Getafe más reconocible de lo que va de campaña aprovechó la circunstancia para encaminarse hacia un triunfo plácido. Jorge Molina, de penalti (m.33), y el franco camerunés Allan Romeo Nyom (m.63) elevaron la cuenta hasta el 3-0, resultado amplio pero que no resultó definitivo porque el Mallorca, con un doblete del croata Ante Budimir (m.70 y 77), acabó con su racha sin anotar y le metió presión.

No concedió más el equipo de Bordalás. Dos jugadores que habían comenzado el partido en el banquillo, Francisco Portillo y Ángel Rodríguez, fabricaron la sentencia a falta de seis minutos. El Getafe por fin saboreaba una victoria que le hace salir de la zona roja e instalarse en el ecuador.