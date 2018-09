FCB Escola y Academia DV7, mucho más que escuelas de fútbol

SANTO DOMINGO. Que el fútbol está en claro auge en este país es un secreto a voces. Parte de la culpa de ese gran crecimiento lo tienen las academias de fútbol que forman a los jóvenes en las artes de este deporte.

David García, DT de proyecto local de la FCB Escola, y David Escandell, director deportivo de la Academia DV7 (David Villa), charlan con DL de fútbol, de su evolución y el papel de sus academias.

“Hacemos una educación en fútbol pero de manera integral, tanto dentro como fuera del campo. Nosotros venimos a desarrollar la metodología, la idea de juego y la filosofía que tiene el FC Barcelona”, dice García, que aseguró para ellos el desarrollo del joven no es meramente fútbolístico.

“No sólo nos importa el rendimiento deportivo sino también el académico. Nuestro eslogan es valores que crean escuela, trabajamos valores como el trabajo en equipo, la humildad, la honestidad. No sólo formamos dentro del campo, sino también fuera” explicó.

“Nosotros queremos explotar el aspecto cognitivo de los jugadores. A través del descubrimiento guiado basado en hacerle preguntas al jugador hasta que él mismo consigue dar la respuesta correcta. Con este método conseguimos que ellos interiorizen esos conceptos y que no los hagan por que sí. Es un proceso lento pero una vez lo tienen, el nivel incrementa mucho” reflexionó.

García ofreció su visión sobre el estado actual del fútbol en el país. “Tras dos años aquí me he dado cuenta de cuánto ha crecido el fútbol, sobre todo en número de jugadores que se inscriben en las escuelas. De la cantidad está empezando a salir la calidad. El problema es que se ha empezado la casa por el tejado porque está muy bien que se haya creado una Liga profesional pero no hay pilar, no existe el fútbol formativo en los clubes. Es un proceso largo, quizás 10-20 años pero merecerá la pena”, consideró.

Por su parte, el Director Deportivo de la Academia DV7, David Escandell, inició con su identidad como centro formador, insistió en la importancia del fútbol formativo y valoró la calidad del fútbol dominicano.

“Que el nivel no sea muy alto es porque nunca ha existido cultura de fútbol, el dominicano es atleta y si se trabaja, igual que salen buenos peloteros y buena gente en baloncesto, pueden salir buenos futbolistas. Trabajando con una metodología clara, como las que tenemos en Europa, entendemos que de aquí a unos años, RD puede ser una cuna donde pueden salir jugadores importantes” valoró Escandell.

“La formación va por delante de todo, queremos formar antes que de ganar. Evidentemente queremos ganar pero no cualquier precio. La prioridad es que el chico empiece a entender el fútbol que aprenda, mejore, evolucione y a partir de ahí se puede empezar a competir, a valorar la importancia de la competición. Eso sí, no obsesionarnos en ganar porque nuestro objetivo primordial es formar, no ganar” sostuvo el Director Deportivo de DV7.

Escandell, de igual manera, dio su opinión del porqué de ese crecimiento en este deporte.

“El fútbol está creciendo muchísimo, no solo a nivel de competición sino que en los colegios el deporte que se empieza a adueñar del patio es el fútbol. Están empezando a becar a gente por este deporte, algo que era impensable hace años. Lo que falta es infraestructura, falta gente formada que puedan instruir a las categorías inferiores. Ese progreso se verá con los años, por Academias como las nuestras que traemos algo diferente” explicó.

El de la Academia DV7 destacó el papel del futbolista que está detrás de su academia, David Villa, que se instaló en el país en 2016.

“Nosotros tenemos un factor diferencial que es que tenemos una persona como David Villa detrás. David no es una persona que sea puro marketing, ni publicidad, David quiso implicarse con el proyecto, está involucrado 100% en nuestras academias. Él mismo puso el requisito de venir a visitar cada una de sus academias una vez al año, como mínimo. Cuando viene juega con los todos niños partidos de 25 minutos y luego se hace fotos, firma autógrafos... Eso marca la diferencia y te demuestra que tipo de persona es David Villa” insistió.

Escandell habló del fútbol formativo en RD. “La Federación no se ha involucrado mucho y por motivos que desconozco no ha estructurado el fútbol base como debería ser. Tenemos que vivir de ligas privadas, de cinco equipos cuando lo más lógico sería una de 20... Pero bueno es parte del proceso”, concluyó el técnico español.