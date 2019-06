$!Frustración de Lionel Messi en la Copa América, que ahora recibe a su amigo Luis Suárez

El estelar Lionel Messi comenzó la Copa América de Brasil-2019 con otra frustración con Argentina, que perdió el sábado 2-0 ante Colombia, en la víspera del estreno del Uruguay de su amigo Luis Suárez y Edinson Cavani, así como del invitado Catar, anfitrión del próximo Mundial.

“Nos vamos amargados”, se lamentó Messi después del partido. “Toca levantar la cabeza y seguir”, agregó el astro apuntando a los siguientes compromisos por el Grupo B, frente a Paraguay y Catar.

Goles de Roger Martínez (71), con un potente disparo al borde del área, y Duván Zapata (86) decidieron el triunfo colombiano en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador.

Roger Martínez había ingresado a los diez minutos de iniciado el partido por Luis Muriel, que sufrió una fuerte falta del argentino Leandro Paredes y debió marcharse abandonar el terreno de juego.

Muriel sufrió “una lesión grado II del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, sin presentar lesiones asociadas a la misma”, según informó la Federación Colombiana (FCF) en su cuenta oficial en Twitter este domingo y quedó fuera por el resto de la Copa.

“Se pronostica que su tiempo de recuperación será aproximadamente de 5 a 7 semanas, para poder retornar a las canchas”, agregó la FCF.

Cinco veces ganador del Balón de Oro, Messi intenta romper la larga sequía sin títulos de su país, cuyo último gran triunfo fue la Copa América Ecuador-1993. Él, entonces, era un niño de seis años.

Este domingo, a las 19H00 locales (22H00 GMT), llega el momento del estreno de Uruguay, el país con mayor cantidad de trofeos de Copa América, ante Ecuador en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, en el inicio del Grupo C.

- Turno de Luis Suárez -

A diferencia de Messi con Argentina, Luis Suárez -uno de sus compañeros y amigo en el Barcelona- y Cavani han encontrado con Uruguay múltiples momentos para el orgullo, como el título en la Copa América de 2011, el último de los quince que colecciona la selección celeste.

El insaciable hambre de gol de Suárez y Cavani es una de las principales fortalezas de la oncena de Tabárez, junto a una rocosa defensa y a un centro del campo renovado y que mezcla lucha y talento.

“No sentimos el peso de quince copas, sentimos el impulso de quince copas (...). Hay una responsabilidad histórica”, afirmó el sábado ‘El Maestro’ Tabárez.

Suárez dijo haber llegado “con muchísimas ganas”, después de haberse recuperado de una cirugía a la que se sometió en mayo pasado por una lesión en la rodilla derecha.

Y el ‘Pistolero’ admitió que sería “un sueño para todos los uruguayos” volver a definir un torneo en el Maracaná, el lugar donde escribió su página más gloriosa la Celeste en 1950, al vencer en la final del Mundial a Brasil por 2-1 en el ‘Maracanazo’.

El técnico rival, el colombiano Hernán Darío Gómez, al frente de la selección de Ecuador, negó una especial preocupación por la dupla antacante celeste.

“No es un irrespeto lo que voy a decir: he enfrentado a jugadores en otras épocas como Ronaldo, Ronaldinho (...) me ha tocado enfrentar equipos de (Lionel) Messi (...) y siempre me he preocupado que mi equipo marque el balón más que marcar las capacidades de los contrarios”, apuntó.

La primera vuelta de este grupo se completará el lunes con el duelo entre Chile, bicampeón defensor, y Japón.

Como preámbulo al arranque uruguayo, a las 16H00 (19H00 GMT), el nuevo Paraguay del técnico argentino Eduardo Berizzo chocará con Catar, en el Grupo B de Argentina.

- Debuta el anfitrión del próximo Mundial -

‘El Toto’ Berizzo expresó su “mayor respeto” por el organizador de la Copa del Mundo 2022, “el mismo que le tendremos a Argentina y a Colombia”.

Nadie en la selección catarí esconde que su participación en esta Copa América -y en la de 2020- es, más que un desafío inmediato, una parte de su plan para adquirir experiencia de cara al Mundial que organizará en 2022. Sobre todo viendo a los otros dos rivales que le esperan, Argentina y Colombia.

“Es normal que los jugadores quieran llevarse un buen recuerdo de un estadio histórico como el Maracaná. Vamos a ver si mañana nos podemos llevar también un buen resultado”, expresó el DT de Catar, el español Félix Sánchez, que llevó a este combinado a su primer título internacional, la Copa de Asia, el pasado mes de febrero.

- Poco público -

Mientras tanto, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se mostró “preocupado” por la baja afluencia de público en el Venezuela-Perú del sábado, pero aseguró que el balance de venta de entradas es por ahora “positivo”, pese a que ni siquiera el estadio Morumbi se colmó el viernes en el partido inaugural de la Copa, en el que jugaba el local Brasil.

“Preocupa. Preocupa porque uno quiere que la gente venga y vea a los mejores futbolistas del mundo (...) Hay partidos que tienen muy buena venta y hay partidos que lamentablemente tienen menos”, declaró este domingo el dirigente paraguayo en un acto en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro.

Pero “hasta ahora (el balance) es muy positivo y creo que va a ir mejorando”, agregó Domínguez, sin dar más detalles.