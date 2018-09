Gremio del fútbol español reitera oposición a duelo en Estados Unidos

MADRID. El gremio de jugadores del fútbol español reiteró el lunes su oposición al plan de la Liga por sostener un partido de la temporada regular en Estados Unidos pese a recibir más detalles al respecto.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se declaró inconforme por “la falta de información” del informe de la liga y el lunes señaló que mantiene su rechazo por el duelo entre Girona y Barcelona planeado para jugarse en un suburbio de Miami en enero de 2019.

“AFE recuerda que por el momento no se cuenta con las autorizaciones preceptivas que posibiliten la disputa de dicho encuentro en Estados Unidos”, destacó en un comunicado.

Si bien el gremio no ha tomado una decisión final sobre el partido, varios jugadores no descartan irse a huelga si sus demandas no son consideradas. La AFE de antemano había cuestionado con dureza el plan al advertir que los futbolistas no fueron consultados por la Liga sobre el plan.

Para que el partido pueda ser realidad, la Liga necesita de permisos de la federación nacional, así como de la federación estadounidense y dos entidades continentales, la UEFA y CONCACAF.

“AFE recuerda que para iniciar dichas negociaciones, ha de existir acuerdo por todas las partes legitimadas para ello”, manifestó el gremio en el comunicado el lunes.

La Liga está decidida en reducir la brecha financiera que le separa de la ultra rica Liga Premier inglesa y busca convertirse en la primera de las cinco grandes ligas europeas que monta un partido de su temporada regular en Estados Unidos. En años recientes, España, Italia y Francia se han aventurado al trasladar sus Supercopas, los partidos que ponen en marcha la campaña, fuera de sus fronteras.