Kane: demasiado lento, demasiado chico... pero testarudo

LONDRES. ¡Cuánto duró ese viaje a Rusia! Harry Kane quizás sea el capitán de Inglaterra y la estrella del Tottenham, pero su ascenso a la cima fue tortuoso, sacudido por ráfagas de dudas e inspirado por... Tom Brady.

A sus 24 años, Kane lidera las esperanzas de los ‘Tres Leones’ de cara al Mundial. Él, que era demasiado lento y demasiado pequeño, y sin embargo anotó 147 goles en las últimas cuatro temporadas, entre club y selección.

“Es uno de los nuestros”, alardean los Spurs, aunque el londinense no tomó el camino más recto para recalar en White Hart Lane.

Nacido en Walthamstow, a 15 minutos del estadio, Kane recorrió carreteras secundarias, pasando por Arsenal, Millwall y Leicester.

“Se notaba de inmediato. A pesar de que era joven, sabía golpear un balón”, explica a la AFP David Bricknell, entrenador del equipo juvenil de Ridgeway Rovers, famoso por hacer debutar también a David Beckham. “Llevo 20 años en esto, y pocos han destacado como él. Lo tuvimos por dos temporadas y anotó muchos goles. Arsenal lo detectó pronto, pero allí fue difícil”.

- Obsesionado por la definición -

Kane reveló en febrero en un artículo para The Players Tribune lo que sintió al ser descartado por el Arsenal. “Tenía ocho años y mi padre me dijo que el Arsenal me mandaba de vuelta. No recuerdo lo que sentí en ese momento, solo la reacción de mi padre: no me criticó. Tampoco criticó al Arsenal. Solo dijo: ‘No te preocupes, Harry. Trabajaremos más duro y encontraremos otro club, ¿de acuerdo?’”, relató el futbolista.

Fue la primera advertencia de las dificultades futuras. Kane no siguió el camino de Michael Owen y Wayne Rooney, destinados desde bien jóvenes a convertirse en estrellas de Inglaterra. Reincorporado al Watford, fue un hat-trick contra los Spurs lo que convenció a su equipo local de repescarle en 2004. Pero, de nuevo, nada fue fácil.

“Con 14 años llegó el límite para retenerlo”, cuenta el ex directivo de Tottenham, Chris Ramsey, en la revista FourFourTwo. “Siempre tuvo talento, pero era pequeño y a los pequeños jugadores les cuesta abrirse paso”.

Lo que perdía en aceleración, Kane lo compensaba con voluntad.

“Un volumen de trabajo y una mentalidad impresionantes”, resalta el entonces director del centro de entrenamiento, Alex Inglethorpe, que recuerda a un goleador “obsesionado con la definición”.

- Del sofá a la élite -

Cedido a Leyton East, Millwall y Norwich, incluso antes de cumplir los 20 años, el entonces joven delantero rondaba el desánimo. Bloqueado en segunda división, Kane tocó fondo calentando el banquillo de los ‘Foxes’ (¡junto a Jamie Vardy!).

Su padre le convenció para seguir aguantando, pero fue un documental sobre Brady, considerado el mejor quarterback de la historia de la NFL, lo que cambió completamente su vida.

Relegado a la sexta ronda del Draft por su físico ordinario, Brady superó todas las adversidades para ganar cinco Super Bowls con los New England Patriots.

“Me impresionó”, dice Kane. “Fue una verdadera fuente de inspiración. Brady creía tanto en él que continuó trabajando casi de forma obsesiva. Fue como si una luz se encendiera en mi cabeza, allí tumbado en mi sofá de Leicester”.

El verano siguiente, determinado a demostrar que tenía un sitio con Tottenham, Kane rechazó un nuevo préstamo. “Era como si pudiera ver mi sueño de infancia allí, ante mis ojos. Aunque estaba fuera de mi alcance y esperaba que alguien me lo acercara. Pero la vida nunca te da nada, eh? Hay que agarrarlo”. Ahora le queda hacerlo con Inglaterra.