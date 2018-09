La Federación española rechaza partido de liga en Miami

BARCELONA. El proyecto de la Liga española de escenificar un partido de la temporada regular en Estados Unidos quedó en ascuas el viernes luego que la Federación Española de fútbol rechazó darle su autorización, de acuerdo con una persona con conocimiento de la situación.

La persona indicó a la The Associated Press que la federación envió una carta a la Liga para comunicarle las razones de su rechazo a que el partido entre el Barcelona y el Girona se dispute el 26 de enero en Miami. La persona pidió no ser identificada debido a que no estaba autorizada para dar declaraciones en público sobre el tema.

Según la persona, la federación informó a la Liga que no demostró que el partido en el exterior cumplirá con las regulaciones españolas e internacionales, además de los contratos de televisión. Tampoco que no afecta a los otros 18 equipos del torneo y a los hinchas de tanto Girona como Barcelona.

La federación solicitó más documentación por parte de la liga sobre su propuesta, pero la persona enterada de la situación dijo a la AP que se estimó que las “lagunas” en la propuesta de la Liga eran “insalvables”.

Poco después de recibir la carta, el presidente de la Liga Javier Tebas dijo que se mantiene optimista de poder realizar el partido en Miami.

“El partido sigue adelante, sin duda”, dijo Tebas. “Creemos que tenemos razón, y lo haremos valer a los organismos que consideramos pertinentes. Creo que tenemos razón y vamos a responder a todo lo que hay y seguir trabajando”.

Tebas recalcó que el partido, que sería el primero de la Liga en otro país, es fundamental para expandir el alcance global del torneo y competir con la más rica Liga Premier en Inglaterra.

“Esto es un tema estratégico. Es importante para posicionarse en los Estados Unidos”, dijo Tebas. “No va a bastar con que nos digan que no”.

Tebas no explicó qué otras opciones tiene la Liga para esquivar el rechazo de la federación, más allá de poder convencer a su presidente Luis Rubiales a que cambie de opinión.

Además de la federación española, el partido también requiere del aval de la federación estadounidense y de dos confederaciones continentales, la UEFA y la CONCACAF.

La liga solicitó la autorización de la federación la semana pasada.

Aunque la Liga está a cargo de las dos máximas divisiones de España, además del torneo femenino, la federación es la máxima entidad a cargo de establecer las reglas de todo el fútbol en el país.

El gremio de futbolistas de España y grupos de hinchas habían criticado el plan de disputar partidos fuera del país. El rechazo de la federación fue informado inicialmente por la radio española COPE.

Aunque el permiso de la FIFA no es obligatorio, el presidente Gianni Infantino también planteó dudas sobre el partido cuando a inicio de las semanas expresó que “prefiero ver un buen partido de la MLS en Estados Unidos que uno de la Liga en Estados Unidos”.

La Liga española nunca ha montado un partido en otro país, pero la federación llevó la Supercopa al extranjero por primera vez en agosto. El Barcelona venció al Sevilla en Tánger, Marruecos.

El proyecto de disputar partidos en Estados Unidos es parte de un acuerdo por 15 años que recién firmó con Relevent, multinacional de medios, deportes y entretenimiento. Relevent organiza la Copa de Campeones, una serie de exhibiciones que se disputa durante los meses de julio y agosto por todo el mundo.