$!Las 10 claves de LaLiga; destacan Messi y el fin de ciclo del Real Madrid

MADRID. El reinado indiscutible de Leo Messi, el fin de ciclo del Real Madrid, la imposibilidad del Atlético de alcanzar el título pese a Oblak y Griezmann, el técnico del milagro llamado Bordalás, la remontada de Marcelino y la madurez de Parejo son algunas de las claves que han marcado la liga española.

1. Messi extiende su reinado

Con un liderazgo abrumador, instalado en un nivel futbolístico inalcanzable para los mortales, Messi convirtió LaLiga Santander en la liga de Leo. Máximo goleador por sexta vez del campeonato español con 35 goles y segundo con más asistencias con 12. El faro de un Barcelona regular, que encuentra en el torneo doméstico el premio al trabajo de Ernesto Valverde. Con menos brillantez que en épocas pasadas pero indiscutible en sus duelos ante rivales directos. El título en el bolsillo desde su exhibición de poder en el Santiago Bernabéu en marzo. La sentencia a inicios de abril derrotando al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Un título que no es suficiente para el rey del fútbol, que marcó la Liga de Campeones como gran objetivo, sintiéndose el dueño por años de una Liga que lleva su nombre.

2. El fin de ciclo del Real Madrid

El adiós de Cristiano Ronaldo y la ausencia de un fichaje estelar que asumiese liderazgo fueron el inicio del fin por una mala planificación. Las consecuencias fueron devastadoras con una plantilla repleta de jugadores con la tripa llena de títulos que, desde el inicio de temporada, se lanzaron a un fin de ciclo abrupto para acabar sin alma ni orgullo. Devoraron entrenadores, primero a Julen Lopetegui y después a Santi Solari, antes de acudir al técnico del éxito, un Zinedine Zidane que no pudo frenar la caída. El Real Madrid firmó su peor Liga en 19 años. Hasta doce derrotas y cinco empates. Vulnerable para todos. En manos de un niño de 18 años, Vinicius, para recuperar por momentos la ilusión y con solo Karim Benzema dando un paso al frente como líder goleador inesperado.

3. Oblak y Griezmann no fueron suficientes

La seguridad en portería de Jan Oblak, nuevamente portero menos goleado de LaLiga por cuarto año seguido, y el liderazgo de Antoine Griezmann en ataque, no fueron suficientes para evitar el segundo subcampeonato consecutivo del Atlético de Madrid y dar el salto a un nuevo título liguero de la mano de Diego Simeone. Al técnico argentino se le pedía más brillantez con los refuerzos de nivel que tuvo este curso, pero no se salió de una filosofía a la que es fiel y que ha llevado a su equipo a estar de nuevo entre los más grandes de Europa. El nivel que marcaron sus dos referentes no fue seguido por el resto en momentos decisivos del curso y no aguantó el pulso con el Barcelona en el último capítulo de un equipo que pierde referentes con el adiós de Godín, Griezmann o Juanfran.

4. Bordalás, el técnico del milagro

“Hemos sido un ejemplo en todo”. La frase repleta de orgullo es de José Bordalás, el técnico de moda del fútbol español que ha hecho historia con un club modesto como el Getafe. Lo cogió con problemas en la división de plata y lo ha metido en competición europea en un continuo y firme crecimiento. 59 puntos para dar forma a la mejor Liga de la historia del club azulón. Quinto clasificado y pase a la Liga Europa, la posibilidad de rememorar capítulos que comenzaron a dar forma a un sueño con aquella visita inolvidable del Bayern Munich al Coliseum Alfonso Pérez. El bloque perfectamente trabajado y sin fisuras, el compromiso de un grupo de jugadores a muerte con las ideas férreas de su técnico, el perfecto estudio del rival y la máxima explotación de los recursos con Jorge Molina en su segunda juventud y la explosión tan tardía como efectiva de Jaime Mata. Un proyecto a imagen de su entrenador, Bordalás, al que le lloverán ofertas y deberá decidir con el corazón o la cabeza.

5. La remontada de Marcelino; la madurez de Parejo

Un viaje en el mes de enero que pudo cambiarlo todo. Mateu Alemany convenció a Peter Lim de la continuidad de Marcelino García Toral en su momento más delicado desde que llegó al Valencia. Su equipo no ganaba en Liga, estaba instalado en la zona baja de la clasificación y pagaba el desgaste de la Liga de Campeones. Iba camino de batir todos los récords de empates. La confianza en el entrenador provocó el cambio. Los jugadores sintieron el respaldo al que manda y tocaron la tecla del cambio. De ganar apenas cuatro partidos en la primera vuelta a las once victorias de la segunda. Una remontada que acabó cumpliendo el objetivo de la cuarta plaza. Apenas dos jornadas en la posición han sido suficientes. En el campo un líder en plena madurez: Dani Parejo. El cerebro de todo.

6. Setién y morir con un estilo por encima del resultado

Su personalidad como técnico y el sello que deja en cada equipo que dirige es indiscutible. También innegociable para Quique Setién que plasma como entrenador todo lo que deseó como futbolista. Huye de aquellos planteamientos defensivos que le hacían sufrir en el campo, busca el espectáculo desde el balón y ser siempre ofensivo. Lo exhibió hasta su último día, conquistando el Bernabéu como hizo con el Camp Nou en LaLiga. Una filosofía sin éxito ante rivales menores, que hartó a buena parte de la afición del Real Betis con la que le faltó afinidad a Setién, que ha aguantado meses de gritos en contra de la grada. El inicio de torneo lanzó las espectativas y la caída fue dura una vez se confirmó que no alcanzarían puestos de competición europea. A su equipo le faltó pegada en momentos decisivos y le condenó a una décima plaza que le condenó. El resultado está por encima del estilo para la mayoría.

7. Iago Aspas evita el fracaso

Con un Celta de Vigo a la deriva, coqueteando con el descenso de categoría y muy lejos de la pelea para la que estaba diseñado, todo se puso en manos de su líder. Las lesiones habían impedido a Iago Aspas dar su nivel desde que arrancó 2019 y se ganó una estatua a puertas de Balaídos con su regreso. Salvó a su equipo a base de liderazgo, tapando con sus goles y asistencias las numerosas carencias del proyecto. Nueve partidos desde que regresó y diez goles. Remontadas inolvidables y una permanencia sufrida casi hasta el final. Aspas, futbolista extraño en los tiempos modernos por su pasión por el fútbol que consume a todas horas, lo volvió a hacer. Se convirtió en el salvador del Celta, el único equipo donde en su ambiente, rodeado de su gente y con la admiración de todos, rinde a su verdadero nivel.

8. La explosión goleadora de Borja Iglesias

Solo superado por Iago Aspas y con el mismo mérito sus goles, 17, en su primera experiencia en la elite del fútbol español, el ‘Panda’ Borja Iglesias lanzó al Espanyol hacia un terreno que llevaba doce años sin pisar. Séptima plaza conquistada en una inolvidable última jornada y puesto para la próxima edición de la Liga Europa, con el último recuerdo UEFA en aquella final de Glasgow perdida en los penaltis ante el Sevilla. Buena parte del campeonato el Espanyol se instaló en la parte alta de la clasificación. Hasta llegó a soñar con aguantar el ritmo del Barcelona. Una utopía antes de un desplome del que se rehizo, con el mando de Rubí y una filosofía de juego intocable, con un fútbol combinativo que ha vuelto a hacer disfrutar a la afición ‘perica’.

9. Sarabia, Abelardo y Cazorla, triunfadores de LaLiga

No le ha llegado la selección pero lo merece por su rendimiento continuo en el Sevilla. Le ha convertido a Pablo Sarabia en uno de los mejores jugadores de LaLiga, en su curso más goleador y el mayor asistente del torneo. Abelardo cogió al Alavés en una situación crítica en diciembre de 2017 y lo salvó. Esta temporada lo convirtió en equipo revelación buena parte del campeonato. Sus lágrimas irrefrenables en el césped de Mendizorroza en su último día, muestran la unión de un técnico con un club y su afición. Tocó techo y se marcha para dar un salto en su carrera tras sentir el éxito. El de Santi Cazorla es el triunfo de todo el mundo del fútbol, unido en torno a la lucha de un futbolista que pasó de ganar la Eurocopa a verse fuera del fútbol. Parecía que no volvería a jugar y en su hábitat, no solo lo ha vuelto a hacer si no que ha sido el gran líder de un Villarreal que sufrió para seguir en la elite.

10. El VAR en busca de un fútbol más justo

No acabó con la polémica pero sí fue clave para que la justicia se haya incrementado en cada partido de LaLiga. La introducción del vídeo arbitraje reduce ostensiblemente el número de errores de los colegiados, que deciden en décimas de segundos y con la ayuda de árbitros que han seguido con pantallas y repeticiones cada partido, han corregido sin reparo muchas decisiones. Aguantó el VAR numerosas críticas de los profesionales del fútbol por un inicio en el que costó su integración, más lento que el del último Mundial, con poca presencia de los colegiados en la banda para visionar jugadas dudosas, pero el paso del tiempo ha ido normalizando su uso. En continua mejora, ha llegado para quedarse.

EFE/Roberto Morales