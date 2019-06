Los brasileños que defienden inocencia de Neymar

“Yo tengo un hijo y a mi no me gustaría que le hicieran esto. No estoy de acuerdo. Yo soy mujer, defiendo a las mujeres, pero estoy con Neymar, creo que es inocente”, manifestó.

Los defensores de Neymar

“Ha pasado con Cristiano Ronaldo. Es muy fácil para algunas mujeres acusar de violación a un jugador para intentar hacerse con una gran cantidad de dinero. No soy Dios y no puedo decir si es verdad o mentira, pero he visto cosas así muchas veces”, afirmó.

Imágenes Mateus Viana da Rocha: “Es una fase bastante mala para Neymar, en un año y medio él se lesionó tres veces. Se involucró ahora en grandes polémicas. Agridió a un hincha en Francia y ahora esa acusación de violación. Es una fase bastante delicada en la carrera de Neymar, pero está claro que le servirá de experiencia y él va a darle una vuelta a esta situación y superarla.” “Brasil tiene futbolistas de alta calidad para sustituirlo tras su salida. Muchos ya hablaban de la posibilidad de que fuera cortado por la confusión en Francia. Pero creo que todo le saldrá bien a Brasil sin él. Tenemos un buen equipo, jugadores de recomposión madura. Claro que no tenerle a Neymar es una gran pérdida, porque él es diferenciado, uno de los mejores jugadores del mundo, pero no será tan grave.” “Creo que quien merece ocupar la plaza de Neymar sin dudas y viene desempeñandose muy bien es Dudu, del Palmeiras, que merece una oportunidad. También está Vinicius Junior, que está jugando muy bien en el Real Madrid y tiene las mismas características de Neymar, con mucha habilidad.”

Macheel Naccache: “Ha pasado con Cristiano Ronaldo, con Ibrahimovic, es muy fácil para algunas mujeres acusar de violación a un jugador para intentar hacerse con una gran quantidad de dinero.” “ No soy dios y no puedo decir si es verdad o mentira, pero he visto cosas así muchas veces.”

María José Santo Ramos: “Yo soy mujer, pero creo que es un absurdo. No estoy de acuerdo y creo que es inocente. No creo en una palabra de ella, porque si ella no tendría en el segundo encuentro pedido un regalo para su hijo. Dios que me perdone, soy madre pero no creo en ella.” “Creo que lo hizo por dinero. Yo soy madre y no me gustaría que lo hicieran con mi hijo. No estoy de acuerdo, soy mullher y defiendo a las mujeres, pero estoy al lado de él.” “Creo que fue realmente la lesión. Yo vi el partido y vi que él se lesionó de verdad. Creo que no tiene que perjudicar su carrera y su familia.” “La energía es muy buena. Vamos a vencer, nosotros somos brasileños y Dios es brasileño y vamos a ganar.” “Espero que la justicia haga su trabajo y que la verdad sea dicha. No creo en esa mujer.” “Por supuesto, porque hay que ser honesto y no hacer esas cosas con la gente.”

Ronaldo Nascimento: “Como brasileño yo creo que ha sido una mentira. No solo yo como la población piensa que la lesión fue inventada porque los patrocinadores estaban esperando una respuesta de la selección brasileña y del propio Neymar, entonces esa fue la única solución.” “Esa Copa no es nuestra, no va a ser” “ Si hubiese ocurrido una violación, ella habría registrado la denuncia en el momento. Lo que le perjudica a Neymar es el hecho de la agresión corporal y lo que él divulgó a la prensa sin necesidad. Expuso no solo a la mujer como al niño también” “Aquí se hace y aquí se paga. Se cosecha lo que se siembra.”.

